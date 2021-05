Soidades de debuxante

«Elixe un traballo que che goste e non terás que traballar nin un só día da túa vida». Se cada vez que les esta frase, che dá un lixeiro tic nervioso no ollo, é probable que goces de The Loneliness of a Long- Distance Cartoonist (La soledad del dibujante, en castelán, Sapristi, 2020), de Adrian Tomine (Sacramento, 1974). Pode que no contexto actual este desprezo se considere un privilexio, pero compre admitir unha romantización do traballo, en xeral, que se ve magnificada nalgúns sectores concretos. E vale, non é o mesmo ser unha estrela de rock que un debuxante. Para algunhas persoas –máis das que nos gustaría, témome– probablemente ser debuxante non compute nin como traballo, pero para quen si, é un traballo que parece moi cool, como moitos outros traballos «liberais» creativos.

En The Loneliness, Tomine constrúe un retrato da industria do cómic (indie americano, neste caso; pero podería aplicarse a outras industrias nicho similares) con base de pequenas pinceladas, unha colección de anécdotas da súa traxectoria profesional, ordenadas cronoloxicamente.A obra vira arredor de dous eixos. Por unha banda, esta radiografía do sector, que aposta por desmitificalo, mostrándoo como un mundo máis endogámico, competitivo e claustrofóbico do que parecería inicialmente. Por outro, a traxectoria persoal do autor/protagonista, quen sempre foi un afeccionado á banda deseñada e xa desde pequeno tivo claro que quería ser debuxante, algo que conseguiu mediante moito esforzo e sacrificio, antepoñendo esta ambición a outras experiencias. Aínda que esta dedicación se viu recompensada por un recoñecemento progresivo e crecemento profesional, nunca tivo a sensación de «alcanzar a meta». Constantemente preocupado pola opinión que espertaba a súa obra ou a súa posición no sector, sempre incómodo, Tomine mostra que ser debuxante pode ser unha das faenas máis solitarias e, ás veces, anódinas do mundo.

Pero The Loneliness non é só un cómic crítico e algo cru. De feito, é máis ben o contrario, unha humilde oda á perspectiva. Todo está contado con moita naturalidade e bo humor, desde a posición dunha persoa que tras sufrir un susto médico revisita as súas prioridades. Por insistencia do autor, a edición concretouse nunha sorte de moleskine con follas de cuadrícula, emulando a un caderno de bosquexos, con debuxo lineal e mínimo, en branco e negro, que encaixa coa concepción honesta da obra.

Adrian Tomine creou Optic Nerve cando tiña dezaseis anos, unha antoloxía de historias curtas autopublicadas que conseguiron chamar a atención da prestixiosa editorial Drawn and Quaterly ata o punto de lle ofreceren un contrato en exclusiva para continuar coa produción da serie. Desde entón, continuou publicando recompilacións destas historias en novelas gráficas: Shortcomings (Reservoir Books, 2008), Summer Blonde (Rubia de verano (La Cúpula, 2011) eKilling and Dying (Intrusos (Sapristi, 2016), que contén a historia que lle valeu o Premio Eisner. Os seus cómics tamén apareceron nas antoloxías de McSweeney’s, Best American Comics e Best American Nonrequired Reading. Ademais, desde 1999, colabora regularmente como deseñador de portadas do New Yorker.

Ás veces sorprende que un autor recoñecido poida sentirse tan inseguro ou vulnerable. E esa é a xenialidade da obra: a humanidade que transmite. A selección das anécdotas, ordenadas de forma progresiva, non reflicten unha vida especialmente excitante, senón momentos moi significativos e realistas, patéticos en moitos casos, cos que é fácil identificarse. O ton da obra dista de ser elevado; opta polo sinxelo e directo, unha elección intelixente e sensible.

O estilo deste autor comparouse en varias ocasións co do escritor Raymond Carver pola súa predilección polas historias curtas de temáticas cotiás, protagonizadas por personaxes inadaptados, e con finais abruptos nos que o que non se conta é tan importante como o que se di. É unha comparación acertada que podemos ver neste cómic, un pouco afastado da súa obra habitual. E, por certo, para quen o lea e queden coa dúbida, xa que a pronuncia do apelido do autor lle supuxo un pequeno calvario na súa carreira, a forma en que el o dec lara é algo como «tou- MIN-ah».

O pacto do letargo nos Premios BD (Portugal)

Miguelanxo Prado (A Coruña 1958) -que xa estivera nominado na edición de 2014 polo excelente Ardalén (Asa Ediçoes, 2013)- pode engadir un recoñecemento máis á súa extensa colección. A edición portuguesa de O pacto do letargo, novela da que falabamos no suplemento anterior, O pacto da letargia (Ala dos Livros, 2020), foi recoñecida con dous galardóns na última edición dos Premios Bandas Desenhadas de Portugal: «Melhor Publicação Estrangeira» e «Melhor Ilustração em Publicação Estrangeira».

Os Premios Bandas Desenhadas de Portugal naceron co obxectivo de promover os cómics producidos e editados no país, xa sexan de autores nacionais ou estranxeiros. Os nomeamentos efectúanse ao longo do ano e por trimestres editoriais, tentando desta forma que ningún título quede excluído por estar «fóra do circuíto» por motivos loxísticos (algo especialmente de agradecer nestes momentos).