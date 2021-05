Eu son A é unha narración máis breve que longa, escrita en primeira persoa por un neno de dez anos, sen papeis, sen familia, que vive nun campo de refuxiados. Este neno comparte con outros un pasado de familiares desaparecidos, casas bombardeadas, escolas derruídas… ingún conserva o nome; os gardas do lugar onde están confinados -non sabemos a súa ubicación- diríxense a eles pronunciando unha soa letra. A, O, M ou R son personaxes que aparecen no diario do narrador buscando comida, alumeando a intelixencia para manter a idea de que pertencen a un fogar e burlando a precariedade con xogos moi imaxinativos, desenvolvidos con pequenas pólas e monicreques.

Con prosa sinxela, Steve Tasane constrúe un relato esperanzador, con final aberto, que esperta os bos sentimentos do lector e que sitúa no centro da historia a voz duns nenos co estómago baleiro “que non son ninguén, eles son todos. Eles son nós.”

Tasane é poeta, autor de novelas dirixidas a un público xuvenil e activista. Participou en obradoiros de poesía en escolas. A súa vida estivo marcada pola pobreza e polo abandono dun pai estonio que se refuxiou no Reino Unido durante a II Guerra Mundial. Esta novela, que insiste na necesidade dunha identidade e dun fogar, tivo como detonante a visión dun vídeo no que dous irmáns, que sobrevivían nun campo de refuxiados, rescataban da lama con ledicia unhas faragullas de pan.

TASANE, Steve, Eu son A, Faktoría K de libros, Pontevedra, 2021,PVP. 13 €