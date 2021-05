Laura Suárez, moza de dezanove anos, perfeccionista, de altas capacidades mais con dificultades para a adaptación social, desaparece un día de outono de 2018 entre as bravas ondas da praia de Riazor, na Coruña, cando está acompañada polo seu mozo Miguel e a súa única amiga, Sonia. Pero o que semella un fatídico accidente vai mudando segundo pasan as páxinas da novela, pois o corpo nunca aparece. E é aquí onde entra en escena Manuel Cifuentes, un experimentado rescatador mariño responsable do caso a quen non convence a versión do suposto accidente, con “flocos” que non encaixan nas declaracións. Ademais, o caso dá un xiro inesperado ao aparecer o diario de Laura.

Dende o comezo imos un paso por diante do investigador grazas ás páxinas do diario de Laura no primeiro capítulo. Nós xa sabemos que ela non ten ganas de vivir: “Morrería e converteríame na filla perfecta, na moza adorable, na amiga que todos botarían en falta. Só precisaba planear a forma correcta de facelo”. Esta vantaxe narrativa permítenos crear a nosa propia lectura do caso en contraste coa de Cifuentes.

A autora deseña a arquitectura do texto a través da multiperspectiva que se obtén de amosar nos diferentes capítulos os diversos puntos de vista das personaxes. Así temos a versión da propia Laura a través do seu diario, as de Miguel (o mozo), de Marina Fidalgo (a nai), de Sonia (a amiga) e do propio Cifuentes. Esta visión poliédrica a través de voces narrativas independentes permítenos comprobar como a desaparición de Laura oculta mentiras, nada é o que parece, a verdade está ateigada de mentiras pero asemade, a mentira forma parte da verdade.

LEIRA, Rocío, A afogada, Xerais, Vigo, 2021, PVP. 16,15 €