O mito das identidades

Entre unha descrición alegórica dun feito e outra con pretensións obxectivas, hai sempre unha considerábel distancia da cousa observada, aínda que en diferentes direccións. Cada quen inclínase por unha ou por outra e pode que sexa porque existen cerebros empáticos e outros sistematizadores que se contan a realidade dende diferentes lugares. Elizabeth Asbrink publica un libro, Feito en Suecia (2019), que afonda nos mitos da construción da identidade do país nórdico; ela deconstrúe os relatos: tanto os comerciais como o de Ikea, os creativos como Pippi Mediaslongas ou o da ética comunitaria como o da asistencia social perfecta. Fai así unha especie de esterilización da identidade social seguindo o camiño do desencantamento moderno.

O racionalismo monopolizou o coñecemento no marco da obxectividade, pero sabemos que o límite entre mito e logos e bastante permeábel e aínda que algúns necesitan crer que isto non é así, sabemos que a maior eficacia do mito é cando non se o percibe como tal e se establece como realidade. De feito, aquí radica o seu poder para secularizarse, instalándose no doméstico e, a diferenza da relixión cristiá, proporcionando explicacións dos fenómenos en contraposición ao mecanismo da fe que non require ningún esforzo, nin real nin creativo. Neste sentido o mito está máis preto da arte que da relixión porque proporciona un coñecemento configurado do mundo pero dende o lugar da cotidianidade.

Por outra banda, nos límites dos coñecementos declarados obxectivos, como a ciencia, poucas das súas explicacións se poden manter pasados cen anos, dando proba así da súa provisionalidade. Cales dos seus paradigmas e axiomas actuais permanecerán dentro de 2.000 anos? Non hai dúbida de que moitos dos nosos coñecementos actuais serán considerados mitos culturais. Co relato histórico acontece que o seu espazo é unha guerra de miradas e interpretacións contrapostas na que gaña a máis eficiente para instalarse na realidade: seica non é a política do presente o que transformamos en historia?

Os relatos estruturan a vida na identidade individual e colectiva pero sen ningunha materia estábel. Do mesmo xeito que visualizamos esta transitoriedade, a observación de nós mesmos tampouco resiste o paso do tempo porque o suxeito galego de hoxe pouco reten do que era hai 300 anos. Non existe esta continuidade que instala o mito cando se utiliza como elemento identitario e aínda que se reproduce na expresión das linguaxes na comunidade, é un fenómeno que responde a unha vontade externa a nós. Sobran os exemplos que no presente invocan o mito para revivir sentimentos de cohesión en torno a obxectivos identitarios pero con claros intereses políticos máis ou menos elevados ou máis ou menos mesquiños.

O mito observado dun xeito amplo, como na proposta de Asbrik, atópase vinculado á construción da identidade, entre outras cousas, porque os límites da memoria non nos permiten recordar a totalidade de quen somos. O relato configúrase como a nosa memoria no individual pero tamén no colectivo. Porque define “quen somos” -non “que somos”-, e esta é unha calidade existencial que sempre responde mellor dende a arte. Por iso o mito xera unha experiencia estética que reaviva emocións porque é un relato literario máis preto da beleza que da relixión, da ciencia ou da historia e aquí reside o seu poder transformador e mobilizador.

Desta provisionalidade, natureza inacabada e sen finalidade clara, xa falaban os empiristas cando dicían que detrás do accidental non hai nada. Unha imaxe abismal para confrontar coa identidade que de certocomparte Asbrink. A identidade está inexorabelmente vinculada á memoria e nada máis manipulábel que ela nesta dependencia do outro, ou é que alguén pode relatar cada unha das vivencias experimentadas dende o seu nacemento? Non hai ningunha condición metafísica nela, nada que desvelar. Medra coa mestura doutros, porque sempre comeza dende fóra e, canto máis inclusiva, máis posibilidades para construir comunidade.

A identidade é un mito que nos chega neste paradoxo manipulábel e que se fai máis efectiva cando non se visualiza como tal. Dirixe o funcionamento social na dirección dunha ética pública promotora de sentidos onde “quen somos” depende do noso tempo e non responde á pregunta de “que somos”, iso é outro cantar.