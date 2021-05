Nas beiras do Miño/Minho

Unha vez rematada a guerra da Restauração (1640-1668), pola que Portugal recuperou a independencia que perdera a mans de Filipe II en 1580, quebráronse temporalmente os contactos que, malia a creación da fronteira, seguían existindo entre un mesmo pobo que habita aquén e alén dende tempos prehistóricos, un feito diferencial que recoñeceu Roma e que mantiveron os suevos.

No ano 1850 inícianse as primeiras conversas para fixar os límites fronteirizos hispano-portugueses, que culminan con dous documentos xurídicos: o Tratado de Lisboa (1864) e a Acta Xeral (1906). Paralelamente, construíase a primeira ponte transfronteiriza sobre o río: a que uniu as vilas de Tui e Valença no ano 1886, que fixo máis doada a comunicación entre as dúas beiras. Velaí están dous momentos históricos nos que a fronteira volveu ser fluída, durante a gran guerra (1914-1918), tempo de espionaxe e contrabando, e logo dos fatídicos días de xullo de 1936, xeira de fuxidos e violenta represión.

Hoxe, arredor do Miño vertébrase unha rexión euroatlántica que loita por ter futuro baixo o signo da cooperación transfronteiriza que vincule nun mesmo proxecto de futuro o dinamismo que pula nas cidades portugalegas (Porto, Vigo, Viana do Castelo, Pontevedra...).Daquela, foi o Miño unha fronteira? Luís Manuel García Mañá ofrécenos abonda información para responder a esta pregunta no seu interesante libro Miño: existiu una fronteira? Apuntamentos históricos, xurídicos e sociolóxicos.

GARCÍA MAÑÁ, L. M., ¿Existiu unha fronteira?, Galaxia, Vigo, 2021, PVP. 23,40 €