Aventuras convencionais

Nesta novela podemos diferenciar dous planos. Por unha banda, Gago percorre as orixes, arelas e intereses desa clase social, que poderiamos denominar parte da elite da Galicia da Transición, e como moitos dos seus membros, apáticos con todo o proceso de reclamación do Estatuto de Autonomía e conseguinte autogoberno, acabaron por ser os encargados da súa xestión, especialmente gañando prazas de funcionarios de alto nivel na Galicia autonómica. É dicir, nun estilo gatopardiano, lograron que aínda que todo cambiou, e eles non fixeran nada por trocalo, manter o control socioeconómico do país. Neste eido, onde o Gago literato lle dá paso ao Gago divulgador e historiador do inmediato, é onde máis interese gaña o libro. Hai lucidez no retrato e está ben conseguida a atmosfera daquela época. Polo demais, no referente ao propio movemento ‘Tetiñas Free’, o autor é sutil na crítica á súa futilidade e desenvolvemento posterior. Mais a crítica aparece a pouco que se peneire na lectura entre liñas.

Onde fai augas a novela é na técnica literaria. O autor sempre opta polas frases máis ampulosas. Ocúpase de usar moitas palabras, moitas subordinadas e conxuncións para unha narración que gañaría en potencia con menos recursos. Mais parece evidente que o estilo que se busca é comercial, accesible, que agradece a reiteración para que o lector non se perda, e os diálogos, irreais, intrascedentes, mais que funcionan como o aire que se lle engade á graxa, coma nun xeado: buscar facer a lectura máis atractiva e boa de tragar.

Parte da novela é unha especie de memoria sexual do protagonista. O libro emparenta aquí con algunhas obras de Xosé de Cora e con A nosa cinza, de Xavier Alcalá, por exemplo. Percorre a descuberta sexual da mocidade desde a visión do presente dun home maduro e culto: hai unha espontaneidade finxida e un bo acio de tópicos: a muller con iniciativa, a curmá dos primeiros xogos, a exaculación precoz...

É curioso que o principal “eslogan” da novela sexa: “a novela dun crápula”. Mais un crápula non se volve tal unicamente con proclamalo. As aventuras do protagonista son bastante inocuas e convencionais.

GAGO, Manuel, Nus, Xerais, Vigo, 2021, PVP. 18,34 €