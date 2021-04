Experiencias integradoras

Un poema feito música, unhas palabras que voan, unhas notas que se converten en paxaros e un libro “para ler, contar e cantar”, velaí o volume Paxaros que Kalandraka Editora vén de publicar na colección “Demademora” destinada aos primeiros lectores e que atrapa os sentidos; o da vista, grazas as cores vivas, alegres e rechamantes das ilustracións; o do tacto pola suavidade do texto; o do olfacto polo aroma a primavera; o do gusto polo sabor a fresco; o do ouvido pola melodía da canción musicada en galego por Paco Nogueiras, en éuscaro por Dana Moya, en español por Dragón Dorado e todo aderezado coa pluma de Natacha Ortega (Mendoza, Arxentina 1981), escritora, comunicadora, cantante e investigadora no eido da pedagoxía, o son e a poesía e que vén de presentar o seu libro musical para disfrute dos máis pequenos, convencida do poder cautivador da música e das potencialidades que presenta de cara á aprendizaxe e por ende na formación integral dos cativos.