Na procura das raíces

A escritora, profesora, tradutora, teórica e editora viguesa Silvia Bardelás ofrécenos a súa terceira incursión pola porta grande no mundo da novela. Despois dos títulos As Médulas (2010) e Unha troita de pé (2011), chega da man da mesma editorial este Destempo, que vai remexer nas nosas mentes ideas como o paso do tempo, a busca do noso lugar no mundo ou a capacidade para mudar o destino que temos cada un de nós.

“Lois ten unha vida afastada coa que non pode identificarse, unha arela indefinida sen recantos onde abeirarse, e desacougarse (...)”. Este sería o punto de partida da novela. Un rapaz desconforme coa traxectoria que leva nos Estados Unidos, onde vive coa nai, Estela, e co padrasto que aborrece, accede a vir a Galicia para pasar o verán coa súa avoa Mati, no rural da provincia de Pontevedra. O crego da parroquia, o padre Anxo, vai ser o responsable de que o encontro entre Lois e a avoa mude as súas vidas para sempre. Matilde embárcase xunto con varias amigas na aventura de intentar mudar o mundo máis próximo, alentadas polo crego, que non é para nada o prototipo de cura que agardamos. Teñen que deixar que o corazón se inflame de amor para axudar o próximo nas súas necesidades e que triunfe a xustiza. E así a vella sae todas as tardes para facer o que o neto chama “a revolución”, poñerse á porta da Deputación para protestar polo investimento en cousas innecesarias, reclamar melloras na educación ou organizar faladoiros na rúa.

Dúas revolucións

O protagonista da novela vese, deste xeito, atrapado por dous mundos nos que se ten que encontrar interiormente. Dunha banda os Estados Unidos, cos que non se sente identificado, e doutra banda o mundo do rural, a aldea da avoa, tamén estraña para el, onde se atopa na misa do domingo cos poucos rapaces que quedan alí, e onde irá descubrindo paseniño o seu lugar grazas ao apoio de Eva, a súa moza, coa que comparte afeccións e arelas e onde terá que dar coas súas raíces. Así as cousas, hai dúas revolucións na novela: a revolución da loita social e a revolución do encontro interior de Lois.

A novela é un desencontro co que aborrecemos e do que fuximos, pero tamén un encontro con todo aquilo do que nos fomos desprendendo

Pero a procura das orixes vai ser estendida a outras persoas a través de África, a nai de Eva, outra personaxe que vén de vivir fóra, cun abrigo que lle vai grande e co pelo mal tinguido. A autora proxecta a problemática do encontro íntimo de cada persoa en varias xeracións. Un ten que atopar interiormente nalgún punto do planeta o seu lugar no mundo e a súa raizame. Desde este punto de vista, a novela é un desencontro, maxistralmente deseñado, con todo aquilo que aborrecemos e do que fuximos, pero tamén un encontro, aínda que lento e non exento de dificultades, con todo aquilo do que nos fomos desprendendo a modo de espello retrovisor, como o da portada do libro, por onde imos vendo pasar o tempo.

BARDELÁS, Silvia, Destempo, Barbantesa, Cangas, PVP. 17,10€