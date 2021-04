Na estrea de "Cucú"

Son tres; mais, ao escoitalos tocar, ben puidesen ser trinta, se atendemos a dimensión sonora e mais a intensidade da súa proposta. Os tres, vellos coñecidos, aínda que non tan vellos en idade, da escena rock e metaleira galega con epicentro en Cerceda. Tres deses músicos culpables desa nova fornada musical saída das quenturas acedas e das chemineas fumeantes da central térmica, dese tan musical e rockeiro municipio da comarca de Ordes. E é que Cerceda é sempre punto candente e efervescente cando falamos de rock do país: os padriños Zenzar -que por certo tamén acaban de sacar novo e moi recomendadísimo traballo-, os icónicos Machina, agora de parón, Presencia Zero anos atrás, ou incluso aqueles Desertores do Arado aínda indo máis atrás e dos que non estaría mal recuperar para a causa algunha gravación que, contan os entendidos, ben merecería a pena ser escoitada e revisada nestes tempos, e só por citarmos algúns e cinguíndonos ao rock e sen entrar noutros estilos como pode ser o rap, con Xenderal e o seu abraiante dominio do beatbox e do reggae; rap do que xa falaremos por aquí outro día que nos cadre.

O caso é que os Broa andan de estrea co seu primeiro traballo de estudio, un deses discos que se veu totalmente tronzado na súa promo e vida polo maldito coronavirus e que posiblemente non acadou o pouso que merece dentro da escena galega por mor da situación de parada cardiaca que vive agora mesmo a música en directo. Así Cucú saíu ao mercado e ás plataformas de música en internet pola porta de atrás e totalmente minguado no seu ruído mediático, mais iso non pode nin debe lastrar a realidade da calidade dun deses discos que xa quixeran firmar moitas bandas de longo percorrido nun traballo debut. Un traballo áspero e contundente que navega polas augas do power rock metaleiro pero perfectamente pilotado para que cada canción poida ser escoitada por calquera, sexa cal sexa o seu gusto, se ben é certo que o hardcore, o punk “dousmileiro” e certas reminiscencias metaleiras gobernan o son xeral do disco.

E chama tamén a atención o discurso duns textos coidados e moi apegados a unha estética existencialista e valente, con pouco medo ao espido individual e altamente valorable polo pouco común que é en moitos dos traballos que chegan aos nosos ouvidos. Coa colaboración de xente como Jasper Nao e MoudaFaca, dos rapeiros AltoAsalto, acompañando, apadriñando e militando activamente neste Cucú, podemos dicir que estamos ante un dos traballos máis interesantes deste último tempo no rock galego e en galego. Xa foron premio Martín Códax na categoría “Metal” e supoñemos que estarán co coitelo antre os dentes para cando se abra a veda da música en directo para mostrarnos toda a contundencia e calidade do proxecto. Ao igual que o cuco, que a cada hora asoma a cachola no reloxo da parede, a banda de Cerceda estrica o pescozo e saca á superficie a súa estrea discográfica nunha escena de noso que nunca deixa de sorprendernos con exercicios de calidade tan sobresaínte como este chegado do Cimática Studio, comandado por Mahi, o propio batería do grupo, e enfornado a lume moi lento cos seus compañeiros Gonzalo e César durante os últimos catro anos. Máis rock do país tremendamente quente, altamente recomendable e cunhas cotas de calidade que soben o nivel mentres loitan cun ostracismo mediático tan notable coma inxusto.

Joey Ramone, 20º cabodano

Tal día coma hoxe de hai vinte anos morreu Joey Ramone e claro, como bon rockeiro e militante da causa, non podía deixar de lado tal efeméride sen facer unha sempre imprescindible, aínda que pouco orixinal, lembranza do inesquecible músico de Nova York: o Joey Ramone de pantalóns rachados, raquítica chupa de coiro e alongada figura, sempre amarrado ao pé do micro con aquela máxica timidez e aquela súa voz, única e absolutamente icónica. A voz dun grupo que, sen torcer nin un só paso do rego automarcado, mudou a historia do rock para moito do que veu despois en todo o planeta. Emotivos, sen prexuízos, sinxelos, honestos e sobre todo altamente magnéticos, os Ramones trascenderon moito máis aló das dúas décadas que estiveron nos escenarios e ademais deixando un legado universal, estético e cultural que nin eles mesmos podían agardar e que nen sequera poideron disfrutar pola prematura visita da morte aos seus tres membros máis emblemáticos: Joey, Johnny e Dee Dee.

Porque os Ramones sobrepasaron as cancelas dos gustos e derrubaron as dos repunantes e elitistas que pensaban que para facer boa música tiñas que ter un dominio sobresaínte do instrumento e unha poética mallada e retorcida. Eles saíron das prazas de Forest Hills, no distrito de Queens, e sen maquillaxe nin poses copiadas conquistaron o corazón do mundo. Desde o underground e o orgullo inquebrantable que outorga o discurso máis propio e sincero. E alí estaba Joey, amarrado ao pé de micro, coa melena tapándolle a cara e coa súa voz irrepetible: one, two, three, four! O caso é que aló van vinte anos e xa imos sabendo que hai amores que son para sempre. E quen non ama os Ramones e mais o seu vocalista?