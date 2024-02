Galicia de auga doce

Ramón Otero Pedrayo referiuse a Galicia como “o país dos mil ríos” -Xosé Lois Ripalda titulou así un seu libro (2010)- e razón non lles faltaba a ningún dos dous autores: máis de trinta mil quilómetros de cursos fluviais percorren o noso territorio. Porén, as súas palabras non pareceron suficientes aínda para Álvaro Cunqueiro, quen elevou esta cifra aos dez mil (ríos). Con tal hipérbole, o mindoniense agochaba unha realidade que desemboca no mar: a da tradición pesqueira tecida en auga doce. E o certo é que son moitos, e moi amplos, os conceptos para definila: cultura e subsistencia, economía e deporte, contemporaneidade e memoria.

As indagacións en materia de pesca fluvial supoñen unha lagoa na análise global da disciplina. Así o pon de manifesto a arqueóloga Laura Casal nun estudo que, recentemente publicado na revista de arqueoloxía Minube, documenta a presenza da actividade pesqueira no río Miño e mais os seus afluentes entre a Idade de Ferro e a época romana. “En comparación co entorno mariño-oceánico, as referencias nos textos clásicos á pesca en augas do interior son considerablemente menos frecuentes”, escribe Casal sobre unha circunstancia que se estende ata a actualidade. Con todo, algúns etnógrafos do século XX dedicáronlle boa parte do seu traballo ao entendemento da cultura material galega comprendida nos ríos, como é o caso de Xaquín Lorenzo no III volume da Historia de Galiza, dirixida por Otero Pedrayo, onde considera aparellos de pesca como redes, cestos, fisgas ou mesmo a cana.

A pregunta incipiente é: cando comezou todo isto? Se ben os inicios da pesca datan do Paleolítico Superior, “os vestixios arqueolóxicos atopados en Galicia, tales como restos de anzois e pesas de rede, retrotraen a pesca fluvial uns 2.000 anos no tempo, ao abeiro da denominada Cultura Castrexa”, tal e como podemos ler no catálogo da exposición A pesca fluvial a través da colección do Museo Etnolóxico de Ribadavia. Malia a certeza de que se debeu orixinar moito tempo antes, non existen obxectos que testemuñen esta afirmación. “Na antigüidade, os aparellos e redes de pesca estaban fabricados con materiais orgánicos (...) que desapareceron do rexistro material, quedando só os elementos protexidos por unha combinación de condicións ambientais específicas que favoreceron a súa conservación”, explica Laura Casal no seu estudo. Son precisamente anzós, arpóns e, sobre todo, pesas de rede en arxila, chumbo e pedra os instrumentos atopados na conca do Miño.

Aparellos de pesca no Museo de Ribadavia. / C.G.

Esta práctica orientada cara á subsistencia iría adquirindo co tempo novas dimensións. Neste sentido, a etnóloga e escritora Elisa Ferreira Priegue acuñou o termo “pesca-colleita” en 1998 para referirse á produtividade como principal característica da pesca fluvial durante a Idade Media, moi presente en ríos como o Miño, o Sil, o Tambre e o Ulla. O auxe da actividade neste período estivo estreitamente vinculado co cristianismo e mais as ordes relixiosas: “resulta altamente significativo que para o asentamento de mosteiros se elixa, dun xeito case automático, a beira dun río; feito que evidencia, entre outras cousas, o claro interese pola explotación da pesca fluvial”, matiza Francisco Carrillo Boutureira no seu traballo La actividad pesquera en la Galicia de los ss. IX – XIII, a través de la diplomática medieval y la toponimia actual (1999). Durante esta época proliferaron as redes, as nasas e, aínda que en menor medida, a pesca de cana.

Con todo, os aparellos pesqueiros permaneceron case inalterables ata a chegada dos materiais sintéticos no século XX, momento clave na “transición dun modelo pesqueiro tradicional, entendido como unha fonte de alimentos e ingresos, cara un novo modelo máis asociado á economía de ocio que de subsistencia”, establece Casal. Foi unha centuria de cambios sociais, medio ambientais e lexislativos que transformaron a pesca continental. Así, levantáronse grandes encoros, afectando ao fluxo dos ríos e ás rutas migratorias de importantes especies, como o salmón; e a contaminación por augas residuais e vertidos industriais, o abandono do rural e mais a introdución de especies exóticas, como a carpa, foron configurando novos paradigmas para o sector da pesca fluvial en Galicia.