La denuncia de Álvaro Morata aún resuena en la concentración de la selección española. Las amenazas en redes, los insultos a su mujer e hijos en Sevilla de su propia afición. El delantero recibe todo el respaldo de su 'segunda familia' en días de reflexión sobre la necesidad de marcar un límite. "Detrás hay mucho sufrimiento", afirma Mikel Oyarzabal.

La importancia de la cita de octavos de final de la Eurocopa 2020, ante Croacia el lunes en Copenhague, manda. Los debates futbolísticos, la crítica, los silbidos de una parte de la afición, los memes y hasta las faltas de respeto se deben aparcar.

Oyarzabal reflexiona sobre ello en una entrevista con EFE en la que muestra su humildad. Cuando habla de la gran campaña de la Real Sociedad recuerda que no estuvo a la altura que deseaba. Esa exigencia que se impone es clave del éxito de un delantero en el que confía Luis Enrique Martínez y al que está por llegar su momento en la Eurocopa.

-¿Cuál es su primer recuerdo de la selección?

-La Eurocopa con el gol de Fernando Torres y el Mundial con el gol de Iniesta quedaron marcados. Era muy joven cuando ocurrió y por suerte había tenido la oportunidad de ir al Mundial 2006.

-Fue una generación que convirtió el triunfo en costumbre, derribó muros

-Malacostumbraron un poco a todo el mundo haciendo ver que todo era más fácil de lo que realmente es. Hacían parecer que llegar a una final y ganar títulos se debía hacer siempre. A los aficionados y a los que estamos aquí nos malacostumbraron al éxito pero ojalá se pueda repetir y mejor malacostumbrarse que no conseguirlo.

-Ahora siendo protagonista, ¿pesa la responsabilidad al jugar unos octavos o cuartos de final?

-No, no pesa, hace darte cuenta estando dentro de lo difícil que fue lo que consiguió esa generación. Cuando estas fuera tienes otra perspectiva, pero cuando estas dentro y ves que tienes que pelearlo, te das cuenta de que cualquier selección te puede dar un susto. Con la responsabilidad de que estamos donde estamos pero es la que nos gusta. A todos nos gusta jugar este tipo de partidos y vivir estos momentos.

-En España se pasa de un extremo a otro y se pasa de ser favoritos a resucitar a viejos fantasmas de octavos.

-A todo jugador que es profesional le gusta jugar este tipo de partidos en eliminatorias de competiciones grandes. Ahí es donde realmente hay que dar el callo. Son los partidos que más te gusta jugar. Estamos capacitados para ello. Que no nos vean favorita nos da igual. Tengo confianza en el grupo, es muy bueno futbolísticamente hablando y en lo humano, el buen rollo y lo que estamos viviendo dentro se refleja en el campo, a pesar de que los resultados en el grupo no han sido los mejores creo que hemos hecho una fase muy buena.

-La falta de un referente como Cristiano en Portugal o Mbappé en Francia, acudir a la cita con un grupo tan joven, ¿es lo que rebaja el favoritismo?

-No tenemos un nombre que de cara a prensa o fuera sea tan grande, pero tenemos jugadores que llevan muchos años en el fútbol. Koke es campeón de Liga, Azpi de Champions, Busi y Jordi llevan mucho en la selección. Tenemos jugadores muy importantes que han conseguido grandes cosas pero no son nombres que estén de moda. Futbolísticamente hablando esos nombres y muchos más podemos aportar muchas cosas y ponérselo difícil a cualquiera.

-Se vio la importancia de Busquets en su regreso

-Por algo es capitán, lleva los partidos que lleva, tantas temporadas jugando en el Barcelona. Sabemos el tipo de jugador que es y es un lujo que esté con nosotros. Ojalá que sea por mucho tiempo. Tanto él como el que le toque jugar en esa posición va a rendir genial. No es cosa de uno u otro, es de grupo que es lo que caracteriza a esta selección. Juegue quien juegue va a dar el callo.

-Sus lágrimas al acabar el partido muestran lo mal que lo ha pasado

-Muchas veces del fútbol solo se ve el lado bonito y detrás hay mucho sufrimiento. Somos unos privilegiados por estar aquí y hacer lo que nos gusta, pero ese sufrimiento lo pasa uno solo y después cuando te salen las cosas bien, el equipo consigue la clasificación tras un gran partido, es normal sacar la tensión con las lágrimas.

-De aquella generación era Silva el que más le llamaba la atención

-Cuando era muy joven, él estaba en el Eibar y vino un año a jugar allí. Tengo un recuerdo muy bueno. Mi padre al verle decía que tenía algo diferente, que estaría un año y sería pasajero. Una vez vista toda su carrera así fue. Ahora tengo la suerte de compartir vestuario con él en la Real. Es un privilegio. Quiero seguir compartiendo momentos y aprendiendo de él.

-En su caso la pasión por un club parece ser para siempre

-Desde que llegué tuve siempre la oportunidad de jugar, me sentí importante y querido por la afición. No he tenido queja ninguna. Me acogieron con los brazos abiertos. Cualquiera que pasa por Zubieta, llegue al primer equipo o no, queda muy agradecido a lo que es la Real y las personas que trabajan en la sombra para que lleguemos bien futbolistas pero también como personas.

-Una temporada como la actual lo premia todo

-Vivir un año así en la Real es algo muy bonito. Es verdad que en lo personal ha habido momentos en los que no he estado bien, soy el primero que lo reconoce, pero lo importante es el colectivo y hemos ganado un título después de mucho tiempo, volvemos a Europa quedando quintos. Ha sido muy positivo.

-Esa exigencia que se impone le lleva a la selección

-Todo futbolista profesional siempre quiere más y sabe cuando hace las cosas bien o mal. No hace falta que nadie te diga nada. Quiero seguir creciendo, hacer las cosas todavía mejor.

-Estará deseando tener más minutos en la Eurocopa

-Sí pero esto es una competición de grupo, de 24. Cada partido hay ocho que no juegan y le puede tocar a cualquiera. Estoy preparado para lo que me toque, para ayudar jugando de inicio, con dos minutos o sin jugar, ayudar desde fuera, esto es una cosa de todos y estamos en la misma tesitura. Hay que ayudar en los entrenamientos para que sean más competitivos, para que todo el mundo crezca y si hay una oportunidad aprovecharla.

-¿Sintió siempre la confianza de Luis Enrique?

-La verdad que estoy agradecido, no he acabado la temporada de la mejor manera pero el mister siempre ha confiado en mí. Me ha traído, me ha dado minutos y le estoy agradecido. Voy a seguir peleando por seguir viniendo aquí.

-En los minutos que ha tenido tuvo ocasión para marcar, ¿es un reto hacerlo en una fase final?

-Es un reto ayudar al equipo, si se pueden hacer más goles mejor pero lo que quiero es que el equipo gane y siga adelante. Habrá días que te toque hacer gol y otros correr cinco minutos para ayudar al equipo. Estoy dispuesto a lo que me toque.

-¿Qué cambió de los dos primeros partidos al último?

-Que la pelota entró. Ves el primero, creas trece ocasiones, en el segundo más de diez y entre ambos haces un solo gol. Lo bonito del fútbol es que muchas veces sin merecerlo ganas y mereciéndolo no lo haces. Conseguimos aprovechar las ocasiones.

-¿Cómo ve a Morata?

-Le veo bien, como es lógico un delantero quiere marcar goles y ha fallado ocasiones claras pero sabemos como funciona esto y le vamos a apoyar en todo momento. Es un jugador muy importante para nosotros, que va a dar alegrías en lo que queda. Confiamos plenamente en él, habrá gente que no lo haga y critique pero como todo en la vida no se puede agraciar a todo el mundo. Está tranquilo porque tiene la confianza de todos nosotros. Eso es lo que vale.

-¿Os sorprendió que la afición en plena Eurocopa castigase el fallo con silbidos?

-Al final la gente tiene su manera de mostrar su descontento y fue en ese momento. No hay que darle importancia porque la gran mayoría ha estado apoyándonos en Sevilla. Nos hemos sentido arropados y nos ha dado un extra. Hay gente que le critica y no apoya pero no hay que darle más importancia.

-Se le vio tocado anímicamente por las amenazas e insultos.

-Muchas veces estamos expuestos a cualquier cosa, hoy en día en las redes sociales cualquier persona te puede decir cualquier cosa sin que le pase nada y como se te ocurra responderle la culpa va hacia ti. La gente es libre de dar su opinión en lo futbolístico pero sin sobrepasar unos límites que muchas veces se sobrepasan. Lo vivimos y pasamos muchas veces porque entendemos que es parte de esto, pero hay un momento en el que dices basta y no puedes seguir con ello.

-¿Le habéis tenido que dar mucho apoyo?

-Sabemos como funciona, conocemos a Álvaro, sabe que nuestro apoyo lo tiene siempre, le ayudamos y estoy seguro que va a dar mucho que hablar en lo que queda de Eurocopa y nos va a dar muchas alegrías.

-Llega Croacia. En un segundo nos cambió el rival y se complicó el camino en el lado del cuadro.

-Si quieres terminar ganando la Eurocopa tienes que ganar a todo el mundo, tarde o temprano te va a tocar enfrentarte a rivales grandes. Está claro que nos ha tocado un gran rival, sabemos que no va a ser fácil pero tenemos confianza plena en lo que hacemos.

-Será el primer partido ante un rival que también querrá el balón

-Y puede ser que nos favorezca. Ha habido partidos en el grupo que se han encerrado atrás los rivales y es más difícil atacar contra diez que a campo abierto. Croacia es una gran selección, le gusta jugar, nos querrá quitar el balón pero tengo confianza plena en nosotros mismos. Vamos a hacer las cosas muy bien

-¿Se quedará sin verano para ir a los Juegos Olímpicos?

-Espero que sí, estoy en el rango de edad, tengo la ilusión de ir si el seleccionador cuenta conmigo. Lo primero es lo primero, todo el mundo cambiaría mi situación por no tener verano.

-Si hay penalti o tanda final, ¿Mikel pide el balón?

-Si estoy en el campo y la gente confía en mi, yo tengo confianza. Si hay otro compañero como Gerard o Álvaro que tienen confianza, quieren tirarlo y está por delante, confianza plena por mi parte. Los penaltis no nos preocupan, es una cosa que también se entrena y hemos tenido algo de mala suerte. Si me toca tirar bienvenido y si no, somos un grupo muy unido que confía en el de al lado.