“Juega Morata y 10 más”. Luis Enrique no duda sobre su alineación. Y menos ahora, justo en el momento clave de la Eurocopa con el segundo partido ante Polonia, a pesar de las críticas que recibió el delantero de la Juventus por su falta de puntería frente a Suecia en el frustrante debut de la selección (0-0).

“Sí, será titular. Mañana salimos con Morata y 10 más”, ha reiterado el seleccionador español en una entrevista que ha concedido a Tele 5 tras el entrenamiento en la ciudad deportiva de Las Rozas. Bajó del andamio el técnico donde estuvo observando a sus jugadores, convencido de que hallarán el camino del gol.

"Pido al público que nos por favor nos apoyen", ha implorado Morata, quien ha querido agradecer el gesto de confianza que ha tenido el seleccionador hacia él después de tantas críticas. "Se lo agradezco, mañana podrá entrar o no, pero yo lo daré todo, todo lo que tengo dentro", ha añadido el jugador de la Juventus a Deportes Cuatro.

"Cualquier persona que me conozca sabe lo que significa estar con la selección. Esto es una cosa de todos, de la grada y de los de fuera. NO pasa nada porque me piten, aunque hay cosas que no se entienden. Soy el primer autocrítico, cuando fallo me cuesta dormir. Estoy más motivado que nunca", ha subrayado el delantero español.

“A Álvaro le pido que haga lo que hizo el otro día”, ha indicado el entrenador asturiano, que tampoco descarta la posibilidad de que Busquets juegue algunos minutos ante Polonia. “Busi ha estado asintomático estos 10 o 11 días, pero he podido hablar con él. Ha estado fuera pero era como si hubiera estado aquí porque he estado hablando con él cada día”, ha comentado Luis Enrique, recordando que el azulgrana ha estado trabajando en su casa, por lo que no se descarta que pueda jugar este sábado en La Cartuja.