De la Fuente: "Lo de Lamine ha sido una genialidad"

Luis de la Fuente analizó el triunfo de España y la clasificación para la final: "Este equipo me hace tener fe, es para creer siempre. Son ejemplares. Hacen que el colectivo se beneficie de las individualidades. Son generosos. Ha sido una exhibición. Una más. Estoy orgulloso de este equipo".

Sobre su parte de 'culpa' en esto advirtió: "Ellos son los protagonistas, nosotros tenemos que seleccionarlos. Prefiero que sea así y son los autores de que estemos viviendo una situación única. Pero además de lo que vamos a vivir, me siento orgulloso de la manera en que hemos llegado. De que nos acostumbremos que no hay logro sin sufrimiento. Nada es fácil. De ese camino estoy muy orgulloso". Y con cierto reivindicativo apuntó: "Yo acepto las críticas, me habéis hecho un experto en asimilarlas. Yo tomo decisiones conociendo a estos jugadores, no son caprichos. No conocéis la intrahistoria de cada jugador",

El genio de Lamine

Sobre el gol de Lamine apuntó: "Hemos visto una genialidad, la obra de un genio, de un jugador que todos sabemos lo que es. Siempre le aconsejo que siga con la misma humildad. Puede ser cada dia mejor. Debe ser trabajando con esa actitud y esa madurez y profesionalidad. Hay que disfrutar de él y lo que nos queda es celebrar que sea español y lo podamos disfrutar nosotros. Tenemos una selección joven con mucho futuro y mucho presente

Sobre la eliminación de Alemania y Francia, De la Fuente comentó: "Doy mucho valor a ganar a estos dos rivales, porque son dos grandísimas selecciones. El próximo partido será también diferente y da igual si es Países Bajos o Inglaterra, tenemos que seguir creciendo". Y terminó elogiando a Jesús Navas: "Como dicen en Sevilla, es para comérselo. Es un ejemplo en el que se fijan todos sus compañeros. Hace todo bien. Es un jugador que dejará el fútbol cuando él quiera, porque el fútbol nunca le va a dejar a él".