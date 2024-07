Cucurella: "Todo elogio es bienvenido, pero solo se recuerda a los campeones"

Si España está siendo la gran revelación de la Eurocopa 2024 está siendo, entre muchas otras cuestiones, gracias al rendimiento de Marc Cucurella. El canterano del FC Barcelona entró en la lista de Luis de la Fuente como ‘tapado’ por la lesión de José Luis Gayà y aprovechó la oportunidad para consagrarse en el once tipo de ‘La Roja’ en Alemania. Aunque venía de completar una temporada irregular en el Chelsea, ‘Cucu’ se ha ganado a los aficionados de la Selección con sus extraordinarias actuaciones… y su extrema competitividad.

El lateral izquierdo hizo gala de su mentalidad ganadora en la rueda de prensa que concedió este domingo en la concentración de España en la Selva Negra. “La gente está muy enganchada y disfruta, pero solo se recuerda a los campeones”, recordó Cucurella en su atención a los medios. Agradeció los elogios tanto a su figura como a su equipo, pero dejó claro que solo piensa en proclamarse campeón de Europa: “Todo es bienvenido. Si se habla de ti para bien, pues es mejor. Estoy muy feliz. Queda coronarlo”.

El futbolista de Alella aseguró que está “muy tranquilo” con las manos que cometió contra Alemania pese al ‘ruido’ que se generó desde el entorno de la ‘Mannschaft’. “El árbitro dijo que no era nada. Si los expertos dicen que no es mano, pues no lo es”, justificó. “No me meto, respeto lo que dicen los árbitros. Entiendo las dudas, porque vemos que unas sí que se pitan y otras no”, insistió antes de zanjar la polémica con una contundente frase: “Nosotros nos podemos quejar de que Kroos pudo ser expulsado”.

Respecto a los peligros de la selección francesa, Cucurella destacó las rápidas transiciones de ‘Les Bleus’. “Tendremos que estar muy atentos a las vigilancias tras la perdida. Ellos se basan en eso. Si tenemos el balón, les vamos a contrarrestar muy bien. Ya pasó con Alemania”, opinó. Fue claro al revelar la estrategia para intentar frenar a Kylian Mbappé. “A este nivel se conoce casi todo. No me gusta tener mucha información de los jugadores a los que cubro, algún detalle y poco más. Será un trabajo colectivo, no un uno contra uno. Debemos contrarrestar sus contras”, valoró.

"Feliz" en la Premier League

El defensa, “feliz en Inglaterra” y sin tener en mente regresar a su “casa”, la Liga, elogió la gestión de Luis de la Fuente. “La gestión de grupo es muy buena. La unión en el día a día es muy especial. Queda ese paso para lo que es un gran equipo que va más allá de los 26 jugadores”, destacó. “Hemos creado un grupo muy bueno, una mezcla de la inocencia de los niños y la experiencia de los veteranos. Vale más ser equipo, ser una familia, que tener grandes estrellas”, agregó.

Por último, Cucurella pidió a Nico Williams que “siga inventando” porque “ya sabe que, si falla, yo estaré allí en su banda cuando me necesite”. “La química se basa en fuera del campo. Sin buscarla la hemos encontrado. Tenemos personalidades parecidas, de personas alegres”, finalizó.