Oyarzabal: "No nos vamos a venir arriba porque nos den por favoritos"

Mikel Oyarzabal compareció ante los medios para analizar el partido frente Alemania del viernes y habló desde la experiencia que le lleva su bagaje como capitán de la Real Sociedad. Oyarzabal ve al equipo capaz de todo, aunque sin perder el norte.

Oyarzabal recordó que “ahora se comenta que somos favoritos y hace dos o tres semanas no lo decían. Nosotros seguimos con la misma idea. Ahora porque se piense que somos más o menos favoritos, no nos vamos a relajar o venirnos arriba”.

Sobre Lamine Yamal y Nico Williams apuntó que “nos dan un nivel muy alto, marcan las diferencias a nuestro favor y todo lo que aportan es positivo. Cada vez hay menos jugadores de este tipo, con mucho descaro y no les importa el rival que tienen delante para jugar igual”.

Ambos siguieron tratamiento este martes y Oyarzabal tranquilizó a la hinchada española: "Están bien, hay gente que está cansada, también por los viajes, y han considerado que lo mejor era recuperarse para seguir el protocolo".

Mike Oyarzabal controla un balón en un emntrenamiento / Pablo Garcia/RFEF

En el aspecto personal y tras superar una grave lesión, el delantero afirmó que “estoy bien y estar aquí otra vez es un privilegio, han pasado cosas durante el año, pero ahora estamos con el plus de competir por una Eurocopa. Ya habrá tiempo de descansar y ojalá sea en dos semanas para coger las vacaciones”.

El vasco considera clave la figura de Luis de la Fuente porque "todos sus grupos son muy buenos grupos, sabe gestionarlos muy bien y eso ayuda a jugar. Son muchos días de convivencia y si todo es amigable, es más sencillo. Cuando selecciona, sabe que los que lleva deben ayudar si no juegan, seguir entrenando bien para que el nivel colectivo no baje”.

El histórico 6-0

Oyarzabal estuvo en el histórico 6-0 de La Cartuja en la UEFA Nations League, un precedente que ya no tiene en cuenta: "Han pasado más de tres años y no se pueden sacar conclusiones de aquel partido. No es justo ni sería bueno para nosotros. Alemania es un grandísimo equipo, ha empezado muy fuerte, pero confiamos en nosotros, estamos tranquilos y creo que somos capaces de ganar. Sin relajación, aunque con confianza”

El realista apeló a sobre todo que “no nos despistemos y si hacemos lo que está en nuestras manos, estaremos más cerca de ganar”. Una calma que no debe chocar con un tono optimista. Así lo dijo para terminar su comparecencia. “Para nosotros España es la mejor selección puede haber, con los mejores jugadores y mejores compañeros. Vamos todos a una para no encontrar grietas en el equipo y sea así, juegue quien juegue”.

Oyarzabal puso la dosis de tranquilidad necesaria para que España no tenga más presión de la cuenta y el viernes juegue con la alegría de siempre frente a la anfitriona Alemania en los octavos de final de la Eurocopa.