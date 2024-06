De la Fuente: "El partido de hoy va a enseñarle mucho a Lamine"

El seleccionador español Luis de la Fuente se mostró satisfecho por la victoria lograda ante Georgia en un partido de octavos de la Eurocopa que calificó de "complicado, aunque es cierto que ellos no nos han tirado entre los tres palos y ya estaban por delante porque el gol no lo hemos metido nosotros. Teníamos el control total del partido y en una contra, que sabíamos que era su fuerte, nos hemos metido un gol nosotros. Y luego se ha generado cierto nerviosismo, pero de ahí hasta el final hemos visto una selección confiada y tranquila. Y luego tenemos a Rodri, que es una computadora que gestiona todo el juego a la perfección":

El de Haro apuntó que "nadie podía pensar que esto iba a ser un paseo militar. El fútbol tiene eso y tenemos que verlo con naturalidad. Los rivales se pueden poner por delante. Lo importante es tener calma y entereza, el partido invitaba a más prisa y nerviosismo. Pero el resto del partido hemos dominado. Soy de los que piensan que de todo se aprende y los rivales son muy buenos y te generan problemas, Nos viene bien como enseñanza y estamos preparados para todas esas contingencias".

El seleccionador sigue siendo optimista: "El fútbol dura 90 minutos y hay este tipo de situaciones. Esperamos que nos queden tres partidos aún, pero sabemos que los que quedan son muy fuertes. Un equipo es fuerte cuando rema a contracorriente, como este. y cuando el partido pide tranquilidad, también lo hacemos. Pero cada partido es más difícil. Ante Alemania vamos a jugar una final que podía ser una final del Mundial. Es un partido muy igualado y serán los detalles los que determinan si la balanza se decanta para un lado o para otro".

Por último se refirió al partido de Yamal: "Lamine ha hecho muy buen partido, pero creo que puede hacerlo mucho mejor. Hay momentos en los que debe darle más pausa. Él tiene tanta seguridad que le gusta arriesgar y el partido no pedía eso. El partido de hoy le va a enseñar mucho a Lamine para los próximos encuentros. Está en proceso de formación y está muy buen rodeado".

Sagnol: "Morata está en fuera de juego en el gol de Rodri"

El seleccionador de Georgia, Willy Sagnol, declaró que "estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en estas semanas. En el fútbol hemos tenido una magnífica evolución con la tecnología, pero al final no se usa bien. El VAR es un gran instrumento, pero no está siendo usado con propiedad. Morata está en fuera de juego en el gol de Rodri". Sobre la participación en su primera fase final de la Eurocopa, "la evolución del equipo ha sido fantástica. Estoy muy orgulloso con lo que han hecho en el último mes. Ha sido un torneo muy excitante para nosotros. El nivel que han ofrecido es fantástico, pero ahora necesito unos días para hacer el balance. El gol llegó en el primer acercamiento a puerta que tuvimos. Sabíamos que tendríamos oportunidades en el partido y la pena es que no pudimos mantener el resultado hasta el descanso. Nos habría dado mucha energía para la segunda mitad".