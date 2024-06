De la Fuente: "¿Favoritos? Eso no te garantiza nada"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, analizó el triunfo sobre Albania y realizó un bagaje sobre la participación de la selección en esta fase de grupos de la que ha salido campeón del grupo B tras conseguir tres victorias en tres partidos ante Croacia, Italia y Albania. El técnico comenzó afirmando que "la ilusión es libre, pero siempre con los pies en el suelo. Es un buen motor pata que genere un sentimiento positivo y tenemos ganas de lograr algo importante Tiene mucho mérito lo que hemos hecho hoy".

Esperando un rival

Sobre el rival, que aún no se sabe, apuntó: "Si ya dormimos dos o tres noches diarias, alguna noche nos tocará pasarla en vela. Esperar a ver quién nos toca. Hay que esperar hasta el miércoles, no queda otra. Estamos preparados para cualquiera que nos toque". Sobre el margen de mejora, confesó que "en el segundo tiempo se nos ha ido el partido de las manos, pero también hemos encontrado cosas positivas. Tenemos un grupo excepcional y los jugadores son los primeros que se demandan más".

"Sabemos que los próximos rivales van a ser muy complicados porque llegan las 16 mejores selecciones. Ser favoritos no te garantiza nada, por eso pedimos la prudencia. Ya sabemos cómo las gastamos en España. Un día estamos arriba y al día siguiente te tiran por el suelo": El de Haro destacó el trabajo defensivo, "que se debe al compromiso del equipo. Tenemos equilibrio y en la segunda parte hemos sufrido y nos ha mostrado que tenemos futbolistas muy comprometidos".

Ferran, MVP: "Tengo hambre de más"

El jugador del Barcelona Ferran Torres fue elegido el mejor jugador del partido por su gol, que finalmente decidió el choque a favor de España. 'El Tiburón' apuntó que "la clave de este equipo es que todos nos podemos considerar titulares. Cualquiera puede resolverte el partido y yo intento ponérselo difícil al entrenador". Sobre las comparaciones con la Eurocopa de 2008 afirmó que "fue una Eurocopa muy buena. Yo tenía ocho años y no veía el fútbol como ahora. Aquello fueron palabras mayores y ahora estamos haciendo nuestro camino. El mister nos tiene enchufados a todos y ahora toca pensar partido a partido". Sobre su buen rendimiento con España declaró que "siempre me gusta vestir la camiseta de la selección. Es un orgullo y tengo hambre de más",

Sylvinho: "España es candidata al título"

El seleccionador albanés Sylvinho, comenzó delcarando que "me siento orgulloso de los jugadores y del país. Es la segunda vez que jugamos una fase final de la Eurocopa. Llevamos un año y medio allí y no nos han pintado la cara como todos pensabas. Los jugadores han creído en el trabajo y se han sacrificado. Hemos competido contra tres selecciones importantes. España es un equipo muy fuerte, tiene jugadores muy bueno por dentro, pero también por fuera. Eso no lo habíamos antes en España. Tiene mucha calidad técnica y táctica. Se defienden muy bien. Para mi es candidata al título". "Fue un sorteo díficil, pero nos tenemos que acostumbrar a este nivel. Somos un equipo muy organizado porque hemos trabajado mucho. Perdí muchas noches de sueños, pero mereció la pena", conluyó.