En la puerta del paraíso se quedó España anoche en Wembley. Justo en el umbral después de llevar a Italia al límite, firmando un imponente partido, dominando el juego, controlando casi todo, teniendo respuesta para superar el tanto inicial de Chiesa. Es una derrota con honor. Pero una derrota. Aunque, en el fondo, tal vez sea un triunfo porque Luis Enrique ha sabido guiar a esta joven selección hasta Wembley sembrando una semilla de esperanza. Hay futuro. Y, por supuesto, presente como quedó demostrado con un equipo que tuvo el balón, desfigurando a Italia, que se coló en la final de la Eurocopa en otra agónica tanda de penaltis. Y en Morata, primero, suplente, luego revulsivo, se resumió la alegría y el dolor de España. Generó entusiasmo con el tanto del empate, provocó después frustración cuando su penalti, era el cuarto, fue detenido por Donnarumma. Luego, Jorginho cumplió, con asombrosa sangre fría, demostrando que no le afectan la presión, mientras Pedri, un niño que no falló ni un pase en los primeros 90 minutos, lloraba a lágrima viva en Wembley.

No había consuelo alguno para el joven talento del Barça, mientras Luis Enrique, orgulloso de la obra que ha construido en tiempo récord, se dirigía a la grada del estadio londinense para aplaudir a los miles de aficionados españoles.

Después, el técnico iba abrazando, uno a uno, a todos sus futbolistas. En cada abrazo había un gesto de gratitud y reconocimiento eterno hacia esos chicos que han demostrado que España está de vuelta. No es solo orgullo ni carácter sino el compromiso con una manera de jugar que ahogó a Italia, aunque se quebró desde ese punto que no olvidará. Desde los 11 metros con los que eliminó a Suiza. Desde los 11 metros donde caía con Italia. Pero no hay mejor legado que dejó el juego de España. Un legado para iniciar un camino lleno de esperanza porque la selección, basta mirar el partidazo de Dani Olmo, cuyo primer penalti fue al Tamesis, ha completado un proceso de aprendizaje impagable.

Quizá en Qatar se recoja el trabajo construido en este torneo donde Luis Enrique ha logrado un triunfo inesperado: la gente se ha conectado, de nuevo, con la selección. Su fútbol merece todo respeto y reconocimiento porque no solo ha competido sino también ha exhibido la guía para los próximos meses. Valiente como siempre fue el seleccionador, cruyffista como evocan sus atrevidas decisiones. Johan ponía a Laudrup de ‘falso nueve’. Y Guardiola, amigo de Lucho, lo hizo en su día con Messi. O en el City con De Bruyne. No hace tanto España eran «Morata y 10 más», como sostenía el seleccionador español. Pero en Wembley empezó sin un nueve clásico, estrangulando la supuesta valentía de Italia.

Desde el inicio, España le quitó a esa supuesta nueva Italia el balón gracias al partidazo firmado por Dani Olmo, un ‘falso nueve’ astuto, creativo, listo y con imaginación sin fin. Tuvo, además, la selección personalidad y carácter porque su fútbol condenó al equipo de Mancini, que tomó el viejo disfraza del catenaccio. En los primeros 45 minutos, La Roja, que volvía a ir vestida de blanco, dio el doble de pases (316) que los italianos (151). Cuando lo necesitó asumió esa imberbe selección, parida por Luis Enrique, el riesgo, generando superioridad a través de tener la pelota, con Pedri dejando destellos de magia infinita. Ni un pase erró en los primeros 90 minutos. En Wembley, en el país donde inventaron el fútbol, asistieron asombrados a un niño que juega como si cada gesto fuera una lección de fútbol.

España reaccionó bien al gol de Chiesa. Solo hay que recordar el tanto de Morata, un resumen de lo que es este equipo. Fiel y comprometido con el balón de manera casi fundamentalista, con una convicción religiosa. Del central zurdo al nueve. De Laporte a Morata, que recibió de espaldas y cabalgó a campo abierto, enfrentado a Bonucci y y Chiellini, sus amigos de la Juve. En esa carrera iba rompiendo todos los fantasmas que había anidado en su mente desde hace semanas. Pero necesitó, por supuesto, el caramelo de Dani Olmo. Fantasmas que reaparecieron después en ambos protagonistas, otro retrato de la crueldad que, a veces, esconde el fútbol. Falló Dani el primer penalti; falló luego Morata el cuarto. Y España lloró en Wembley. Son lágrimas de grandeza