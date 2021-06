Eslovaquia será un hueso muy duro de roer para España. Los precedentes así lo indican. La joven selección centroeuropea se ha visto en la misma tesitura que ahora en dos ocasiones y en ambas sacó el reto adelante. Desde su separación de la República Checa, en 1993, el combinado eslovaco ha participado en dos grandes torneos, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de Francia 2016, y en ambas citas alcanzó los octavos de final tras un tercer partido de la fase de grupos a vida o muerte.

En la cita mundialista, Eslovaquia se la tuvo que jugar nada más y nada menos que contra la vigente campeona, Italia, tras empatar contra Nueva Zelanda (1-1) y perder contra Paraguay (2-0). Y el conjunto dirigido por Vladimir Weiss dio la gran campanada, obteniendo el pase a octavos y enviando a casa a la ‘azurra’.

Los ‘halcones’ se adelantaron con un doblete de Robert Vittek, autor también del gol ante Nueva Zelanda, el primero de Eslovaquia en un Mundial. Y Kamil Kopúner sentenció tras el 2-1 de Antonio di Natale, convirtiendo en intrascendente el tardío tanto de Quagliarella.

Seis años después, en la Eurocopa, Eslovaquia empezó ganando a Gales (2-1), pero la derrota contra Rusia (2-1) le dejó a expensas del enfrentamiento contra Inglaterra. El 0-0 permitió a los de Jan Kozák clasificar como terceros. En ambas ocasiones no pasó de octavos. En Sudáfrica perdió contra Paises Bajos (2-1). En Francia fue barrida por Alemania (3-0).

Obviamente los eslovacos cargan toda la presión sobre los españoles. El seleccionador, Stefan Tarkovic, analizó las posibilidades de su equipo. “Si Suecia y Polonia eran favoritas en nuestros partidos, España es la máxima favorita del grupo y de todo el torneo. Tenemos que preparar bien el partido y seguir jugando bien. Puedo decir en mi nombre y en el del equipo que haremos todo lo posible por ganar”, declaró.

Tarkovic recordó que Eslovaquia fue capaz de defender a jugadores de “calidad mundial” como Lewandowski, Zielinski, Forsberg, Isak y Berg. “Es cierto que este equipo debe aprender a no perder y entonces ganaremos. No todo es ideal. Llevamos trabajando con el equipo poco tiempo. Tenemos que mejorar en ataque. La Eurocopa exige máxima calidad”, comentó. “Siempre he creído en el equipo, aunque muchos dudaban de su calidad. Y también creo en el equipo ante España”.