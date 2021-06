España lleva una vida jugando el mismo partido. Con la diferencia es que ya no sabe cómo ganarlo. Hace tiempo que la selección se quedó atrapada en el cepo de su propio éxito. Aquel modelo que glorificaron Xavi, Iniesta, Villa, Cesc o Silva, continúa siendo una carga de la que nadie es capaz de liberarla. España se quedó mentalmente en Ciudad del Cabo tirando paredes frente a los holandeses o en Kiev haciendo correr a los italianos detrás de un balón que nunca podían alcanzar. Los sonoros fracasos que vinieron después de la Eurocopa de 2012 no han podido cambiar la cara de una selección que se marcha de los grandes torneos presumiendo de datos abrumadores de posesión, pero incapaz de encontrar el mínimo sentido a lo que hace. No hay selección más previsible ni más soporífera. Cualquiera resiste a España, cualquiera sabe cómo hacerle daño. La fórmula ya no funciona y las promesas de buscar un nuevo camino victorioso (motivo principal para la elección de Luis Enrique) se han quedado en simples e insípidos amagos.

La inquietante situación vuelve a producirse en esta extraña Eurocopa multisede. Enfrascada en uno de los grupos más débiles del torneo con tres selecciones muy alejadas de la realeza continental, España deambula como un espectro. Lo que debería haber sido una primera fase destinada a cumplir el expediente y afinar conceptos antes de los cruces que no admiten segundas oportunidades ha terminado por convertirse en un drama. El miércoles jugarán su primera final del torneo ante Eslovaquia. Nadie podía imaginar semejante agonía. La victoria espantará los fantasmas durante unos días, pero cualquier otro resultado desembocará en uno de los tortazos más gloriosos que se haya dado el fútbol español en su historia. Comparable con el del Mundial de 1982 que se organizó en casa y se asfaltó todo lo posible para lograr la clasificación para unas semifinales de las que se quedaron demasiado lejos. En esta ocasión España era uno de los equipos que tenía la “ventaja” de disputar los tres partidos de esta fase como local. Rubiales, fiel a los principios que movieron a muchos de sus predecesores, eligió Sevilla por cuestiones que tenían más que ver con la política y los intereses federativos que los puramente deportivos. E incluso eso ha terminado por convertirse en un problema porque en La Cartuja, un campo sin alma ni uso, se han encontrado los de Luis Enrique un nuevo enemigo en forma de césped mal cuidado y que complica la circulación del balón que más interesa a los españoles.

Pero al margen de cuestiones agrónomas España camina por ese maltrecho césped con la indefinición como bandera. Sin jerarquía en el campo ni fuera de él donde Luis Enrique es el único y verdadero líder de un grupo muy justo de personalidad, de juego y, por si fuera poco, sin esa puntería que la mayoría de veces marca el destino en torneos tan cortos. Los dos primeros partidos solo han servido para poner en evidencia muchas de las decisiones que tomó a la hora de confeccionar la lista, cuestionar el protagonismo de futbolistas a los que el torneo les está viniendo grande y a quienes se ha querido cargar con una responsabilidad para la que seguramente no están preparados (Dani Olmo, Ferrán, Rodri, Pedri…). España no gobierna ninguna de las dos áreas. En la propia sus defensas apenas han tenido que intervenir, pero cuando lo han hecho han sido desnudados con facilidad por el sueco Isak y Lewandowski. Al polaco le bastó un solo balón al área para poner en evidencia la mili que le falta a Laporte (podría haber sido perfectamente cualquiera de sus compañeros de línea). Su movimiento antes del cabezazo retrata a un profesional del gol y también a un central a quien aún no le han salido los dientes para esta clase de envite.

En la otra esquina del campo la situación es igual de inquietante. Un gol a dos equipos de medio pelo dice muy poco de sus delanteros (Luis Enrique ha ratificado s confianza en el irregular Morata), pero también de la sala de máquinas que debe producir esas ocasiones. Los mediocampistas son incapaces de romper una línea de presión a través del pase, en los costados no ha existido desborde (un especialista como Traoré no ha pisado aún el campo) y casi nadie ataca al espacio salvo los laterales en contadas situaciones. Los rivales esperan pacientemente y España es incapaz de sacarles del escenario que se imaginan en la caseta y que luego se cumple de forma escrupulosa porque todo el mundo ve venir a los de Luis Enrique. No hay factor sorpresa, no hay un talento individual al que se puedan agarrar. España asume el papel que los rivales le reservan para él, el de pasarse el partido sobando la pelota y liberando estadísticas que a casi nadie importan. Sin explorar otros caminos, sin probar diferentes recetas. Atrapada por el peso de un pasado glorioso que ya queda demasiado lejos.