Bélgica buscar hoy el pleno de victorias, la única selección que puede lograrlo junto a Italia y Países Bajos, ante una hambrienta Finlandia, que aún tiene opciones de clasificación en su primera Eurocopa de naciones.Ser primera de Grupo B no es baladí, ya que eso influye no sólo en los rivales que se encontrarán en los cruces, sino también en los desplazamientos, más largos si queda segunda.

Por si había alguna duda, Roberto Martínez pondrá en liza su equipo de gala. Ya lo dijo tras la victoria ante Dinamarca. Jugarán de inicio Kevin De Bruyne y Eden Hazard. Tampoco habrá descanso para Lukaku.

La visita de Christian Eriksen a la concentración danesa tras recibir el alta seis días después de sufrir un paro cardíaco sobre el césped ha recargado de energía a sus compañeros, que creen en ganar hoy a Rusia y pasar a octavos de la Eurocopa.

A los rusos les vale el empate para meterse en los octavos de final como segundo, siempre que los finlandeses no derroten a los belgas, líder del Grupo B con seis puntos. No obstante, la historia dice que a los rusos no se les da bien jugar a no perder.La victoria por la mínima ante los finlandeses fue un alivio para el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, muy criticado después caer con claridad ante los “diablos rojos” en la primera jornada.