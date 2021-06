Otro empate. Y de empate en empate hasta… Hasta no se sabe dónde porque se desconoce qué será de esta desconcertante España, incapaz de ganar un partido. Dos encuentros, dos puntos y gracias. Ni cuando lo domina como sucedió ante Suecia. Ni tampoco cuando se pone por delante ante Polonia porque no sabe gestionar las ventajas del marcador. Ni con un penalti a favor. A Luis Enrique, que apostó por casi los mismos del debut (entró Gerard Moreno por Ferran Torres) y prácticamente hizo los mismos cambios que en el debut, se le discutirá todo, especialmente su intervención para resolver un partido que se había complicado, sobre todo tras el penalti fallado por Gerard y mal rematado después por Morata.

El debate ya no está sobre el nueve y, además, ninguno de los dos terminó en la noche sevillana porque fueron sustituidos por Luis Enrique. Ni tampoco en torno al portero. El asunto capital es que España no establece la jerarquía que demanda un torneo tan exigente como la Eurocopa, por lo que el miércoles su duelo contra Eslovaquia, aquí en La Cartuja sevillana, se adivina como el examen definitiva para una selección irregular que sufre siempre. Da igual el rival. El problema real es de España, un equipo joven, tierno y expuesto al vendaval que se le presenta por delante en estos días.

Y eso que empezó bien, con un gol que llevó la firma de Morata. Y del VAR, que por una vez, y sin que sirva de precedente con el delantero de la Juventus, le dio la razón tecnológica cuando más lo necesitaba. Aunque el gol pertenece también a Gerard Moreno, un nueve reconvertido a inquilino de la banda derecha, que arrancó con astucia y creatividad desde fuera hacia dentro. Era un gol liberador para una selección que vio cómo Polonia no era Suecia, al menos desde el inicio del partido.

Aunque si buscan el verdadero autor intelectual del gol no estaba en el campo. Cuando el VAR determinó que Morata no estaba en fuera de juego tras la peligrosa acción de Gerard Moreno, prólogo del tanto, se descubrió, por si había alguna duda, a quién pertenecía de verdad. Una vez superado el suspense y la angustia que se vivieron en esos segundos donde se miraban las pantallas de televisión para verificar la legalidad del gol, Morata olvidó lo que ocurría en el césped. Había compañeros suyos abrazándose felices, todavía en campo polaco. Pero él no miró hacia ellos. Se puso a correr hacia el hombre que vivía junto a esa nevera. Entonces apareció el dueño del gol. Era Luis Enrique, el autor de la frase “Morata y 10 más”.

A él se abrazó el delantero como si fuera su padre deportivo. En realidad, lo es. Al menos, en esta Eurocopa. España celebraba eufórica ese gol, mientras el jugador de la Juve no quería despegarse del técnico asturiano.

De pronto, España se calmó, a pesar de que Polonia no tuvo el espíritu ultradefensivo que había exhibido Suecia, asomándose con veneno al área de Unai Simón y eso que Jordi Alba, con un par de excelentes correcciones defensivas, limpió ese peligro. Pese a que ganaba, jugó mejor en la primera mitad con Suecia. El marcador indicaba, sin embargo, lo contrario, hasta que se descontroló en la segunda mitad. Y en una acción lateral, el equipo polaco encontró la cabezazo de Lewandowski, un delantero que conoce ese territorio como si fuera su casa, y la tierna actitud defensiva de Laporte para firmar el empate, anticipo de unos minutos volcánicos con penalti a Gerard Moreno por un claro pisotón de Moder.

Penalti que no vio Orsato, el colegiado italiano, pero sí el VAR. Penalti que fue al palo derecho de Szczesny, con el rebote dando otra oportunidad a Morata, pero este envió el balón por encima del larguero. Jugada dramática para España, sobre todo en el plano anímico. El equipo se desplomó. Luego, en los cambios, Luis Enrique intentó sin éxito agitar a España ya que quitó a Gerard Moreno, el más peligroso, y prescindió también de Koke. Colocó a Sarabia y Ferrán Torres, cambiando, de nuevo, toda la estructura ofensiva.

Pero la selección no había superado ese doble error, tras el 1-1 de Polonia. Aturdida andaba y hasta desorientada porque perdió el hilo del partido. Entre el gol de Lewandowski y la falta de acierto se fue consumiendo España, castigada en su pobre carácter, obligada ahora a superar el escollo de Eslovaquia el miércoles, dejando a Luis Enrique al borde de debates sin fin, presididos todos por una pregunta sin respuesta. ¿Por qué quitó a Gerard Moreno? Aunque, quizá, la pregunta es: ¿por qué España no domina ni gana?