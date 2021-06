El fútbol antes de la pandemia para asistir a un valioso triunfo, que nació con un gol de rebote, de la campeona de Europa. Cuando el virus no había llegado y la gente llenaba las gradas. Ni un asiento vacío en Budapest en el estreno del grupo de la muerte. No, no es exageración alguna. Ni mucho menos. No hay un grupo así en esta Eurocopa con Portugal, la vigente campeona de Europa, que debutó con un sufrido triunfo ante Hungría (0-3). Más sufrido de lo que indica esa goleada, que tiene mucho más de engañosa porque padeció el equipo luso, consciente de que se acercaba al precipicio.

Pero en el último suspiro evitó un empate dramático porque en este grupo habitan Francia, la actual campeona del mundo (Rusia-2018), y Alemania, la anterior campeona del mundo (Brasil-2014). Con 67.215 personas atiborradas en el Puskas Arena de la capital húngara.Dominó el partido Portugal, ese equipo rocoso, repleto de especialistas (Pepe, ya de retirada, forma pareja en el eje de la zaga con Ruben Dias, el mejor de la Premier) y lleno de talento en el centro del campo (Bruno Fernandes) para abastecer a una delantera de renombre, integrada por Cristiano Ronaldo, jugando de nueve puro, escoltado por portugueses que habitan en las islas británicas: Diogo Jota (Liverpool) y Bernardo Silva (Manchester City).

De Hungría no había apenas rastro en el campo. En la grada, sí. El primer partido en pandemia aún que parecía jugarse en la época precoronavirus. Con la gente disfrutando del espectáculo en la primera fila, sin distancia social alguna. La única distancia era la que establecía la defensa diseñada por su seleccionador Marco Rossi. Imitó la estructura de los suecos contra España. Y Portugal también contribuyó con su falta de contundencia inicial. Hasta en eso se pareció a ‘La Roja’ porque Diogo Jota erró una ocasión, al igual que Bernardo Silva. Nada es comparable al monumental error de Cristiano Ronaldo. Apareció en la frontal del área pequeña, clonando casi la oportunidad que erró Koke en Sevilla, y envió el balón a las nubes el exjugador del Madrid, desesperado como estaba también antes porque sus compañeros no le veían como él quería. Ni le daban el balón cuándo él pedía.

Entró Cristiano en ese territorio de la desesperación tan tradicional en su comportamiento gestual. Tan clásico de CR7. También se desesperó Portugal en la segunda mitad, mientras la grada de aficionados radicales húngaros, vestidos de negro, hacía temblar el estadio, alimentando la esperanza. Pero todo se torció en los seis minutos finales del encuentro, unido al tiempo añadido. Minutos trágicos para Orban, quien desvió el disparo de Guerreiro en el 0-1 que desencandenó el triunfo luso y luego cometió el penalti que provocó el 0-2 de Cristiano. Pasó el exmadridista de los nervios por la ocasión fallada al récord de máximo goleador de la Eurocopa, al sumar dos tantos. Lleva once y deja atrás a Platini. A Michel y al sofoco.