Un año más tarde de lo esperado por la pandemia, pero España ya respira la Eurocopa. A la espera de que el balón eche a rodar mañana en el Estadio de La Cartuja ante Suecia (21 horas, Telecinco), los aficionados se acomodan y buscan una banda sonora a la altura de esta cita de selecciones.

Mediaset lanzaba hace un mes su tema promocional del evento bajo el título "Juntos somos más", aunque el tema de Lara Álvarez, Beatriz Luengo y Yotuel se encuentra bajo la sospecha de plagio y necesitará del impulso de los de Luis Enrique para alcanzar la notoriedad de sus predecesoras.

Mundial Corea y Japón 2002: Vivimos la Selección, OT1

El 12 de febrero, José Antonio Camacho y sus jugadores visitaban la Academia de Operación Triunfo y se sumaba al fenómeno de masas de TVE. El seleccionador encomendaba a los Nina y los concursantes de aquella primera edición a componer el himno de la selección de cara al Mundial, dejando "Mi música es tu gol" como posible título de la canción que debía motivar a "La Furia".

Los triunfitos presentarían el tema antes de la final de la Copa del Rey del Centenariazo. Aunque la canción se convirtió en todo un éxito de ventas, en cuartos de final Gamal Al-Ghandour acabaría con la fiesta a la que invitaban Bustamente, Rosa López y Chenoa.

Eurocopa Portugal 2004: Sírvame una copita, Café Quijano

Con una inspiración bastante más rockera, la Real Federación Española de Fútbol repetía la idea de encargar un nuevo himno a un grupo de éxito para intentar contagiarse. Café Quijano se atrevía aprovechando una de las piezas de su álbum ¡Qué grande es el amor! mientras huía de los sonidos más tradicionales de este tipo de obras.

El trío leonés apuntaba un sugerente "Y sé, que vas a ser mía / que sueño tenerte / día tras día" con Raúl González y Fernando Torres como estrellas del rock. Lamentablemente, al equipo de Iñaki Sáez le daban calabazas en la fase de grupos tras llegar al país vecino como una de las grandes favoritas.

Mundial Alemania 2006: A por ellos, La banda del capitán canalla

Si los experimentos comerciales habían llevado a dos grandes desilusiones deportivas, los de Aragonés llegaban a Alemania con la originalidad por bandera y una coreografía digna de una despedida de solteros. Quién iba a imaginar que aquel estribillo -siempre acompañado por un Oé- solamente llegaría hasta octavos de final aunque años después tuviera un nuevo significado.

También la Sexta, cadena que nacía dos meses antes y se estrenaba a lo grande retransmitiéndolo en abierto; reclutaba al Koala y adaptaba su gran éxito para promocionar el torneo con un Opá, vamó a por el Mundiá

Si apostar por el hombre, la también recién estrenada Cuatro escogía al Señor Trepador con unos versos que podrían llevarse la matrícula de honor en los deberes de tercero de primaria: "Rojo es el color del equipo campeón. Roja será nuestra fiesta, roja será nuestra apuesta. Rojo es el color que tiñe mi corazón".

Eurocopa Austria y Suiza 2008: Pasar de cuartos, Pignoise

Pignoise, otro ilustre grupo del pop comercial patrio, rompía todos los gafes posibles con un tema que encajaba a la perfección en su disco "Cuestión de gustos".

En boca de Álvaro de Benito, ex-canterano del Madrid que debió dejar el fútbol por una lesión, la España del Tiki-Taka alcanzaba su mejor nivel futbolístico mientras sonaba un "todos juntos venceremos, vamos a echarle un par de huevos".

El mensaje optimista llegaría también a Cuatro, que tras el éxito de cuatro años antes reduciría toda su campaña a una sola palabra ,tres si sumamos el Sí y el España usados de muletilla.

Podemos, jaleado por Pablo Motos, Iker Jiménez, Jesús Calleja, Eva Hache o los profesores de Fama!, se convertiría en la palabra del año antes incluso de que Barack Obama la usara para lanzarse a la Casa Blanca.

Mundial Sudáfrica 2010: Waka Waka, Shakira

La canción oficial del Mundial cobró una relevancia inaudita en España aunque fuera la segunda vez que Shakira le ponía voz tras el Hips Don't Lie de 2006. El triunfo de los de Del Bosque en Johannesburgo se sumaba a la relación de Piqué con Shakira, lo que convertía al Waka, Waka (Esto es África) en uno de los temas más escuchados y parodiables durante los siguientes meses.

La colombiana repetiría relación con la FIFA en 2014 de la mano de Carlinhos Brown. También sonaría en la celebración del título en la Plaza de Colón el Waving Flag de David Bisbal que había usado Coca-Cola para su publicidad.

Eurocopa Polonia y Ucrania 2012: No hay dos sin tres, David Bisbal y Cali y el Dandee

El cantante almeriense, aún con sus icónicos rizos, recogía el testigo del gol de Iniesta para poner la banda sonora del tercer entorchado consecutivo de un equipo de ensueño. "Sube la mano y grita gol" readaptaba uno de los temas del dúo colombiano que revolucionó el reggaeton a comienzos de la década pasada.

Mundial Brasil 2014: Bandera al viento, Juan Magán

El electro-latino continuaba mandando en la música española, iniciando una decadencia irreversible en la selección que si bien no triunfó en Brasil, arrasó en las discotecas y podría haberlo hecho entre los partisanos del siglo pasado.

"Ella lidera el movimiento, La Roja y su bandera el viento, como si se parara el tiempo, hoy, mañana y siempre luchará" Pero no más allá de la primera fase.

Eurocopa Francia 2016: La Roja Baila; Red One, Niña Pastori y Sergio Ramos

En 2016 España debía defender su doble corona continental y lo hacía con Sergio Ramos como líder del equipo. Tanto que junto a Niña Pastori y Red One -productor del Himno de la Décima del Real Madrid- pondría voz al tema oficial de la RFEF, recuperando la fórmula que tan buenos éxitos había dado en 2006.

La Roja juega y canta, La Roja baila...pero se va a casa. Algún jugador debe seguir aún más emocionado por ser eliminado en octavos que por cantar este himno tema al ver sus caras.

Mundial Rusia 2018: Otra estrella en tu corazón, Sergio Ramos y Demarco Flamenco

Como con levantar Champions y anotar goles de penalti, al central de Camas nadie le dijo que parara. La apuesta por el flamenco de Ramos y la selección tendría su prolongación dos años después

Pero el mismo día que Lopetegui anunciaba su fichaje por el Madrid y sumía en el caos a la selección, Taburete lanzaría su un himno mucho más apropiado aunque tampoco se pudiera calificar de obra maestra.

Willy Bárcenas y compañía, ataviados con la equipación de "La Roja", clamaba un "esta noche no vamos con Griezzman, ni con Neymar, ni con Messi, ni Ronaldo / si no los calentamos es que no lo soñamos, Manolo dale al bombo desde Rusia con amor"