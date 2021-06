Luis Enrique Martínez aseguró ayer que la selección española ha cumplido “todos los protocolos, incluso más estrictos”, explicó que con el primer positivo se han endurecido aún más, resaltó “la actitud de los jugadores” y agrandó su optimismo rumbo a la Eurocopa 2020.

La rueda de prensa comenzó con un alocución del seleccionador español: “Desde el principio de la concentración hemos cumplido con todos los protocolos establecidos. Yo creo que incluso un poco más estrictos de lo que la UEFA nos impone. Esta concentración parte con los primeros días de la ilusión normal y lógica de venir a un Europeo, con los jugadores con una actitud muy destacable, con una convivencia perfecta y preparando todo con muchísima ilusión”.

“Cuando aparece el primer positivo (Sergio Busquets), nos pilla por sorpresa, porque cuando uno está en la burbuja y ya lleva siete días repitiendo todos los protocolos, con PCR, con antígenos, con el número de personas en la mesa, en los espacios, intentando ser responsable de lo que significa esta situación...”, dijo.

“A partir del domingo, todo se viene un poco abajo y empiezas a poner en duda muchas cosas. Rápidamente, los servicios médicos toman medidas sobre qué hacer, el positivo se va, y empezamos a hacer un protocolo todavía más exigente. Comenzamos a entrenar de manera individual”, continuó.

En ese sentido, destacó que es “digna de elogio la actitud de los jugadores”. “Quizá porque ya están acostumbrados. No nos olvidemos que llevamos un tiempo así, que en los clubes han tenido casos y han tenido que lidiar con esto. Nosotros no vamos a ser una excepción. Y, desgraciadamente, espero que no, pero habrá alguna selección que pueda sufrir este tipo de circunstancias a lo largo del Europeo”.

“La burbuja es una cosa muy buena cuando se consigue que el virus no entre, pero cuando entra se convierte en algo complicado de gestionar”, valoró Luis Enrique, que explicó la configuración de la llamada ‘burbuja paralela’: “Hicimos un plan B que nunca nos habíamos planteado, por si este virus fuera propagándose por los convocados de la actual lista y se han incorporado jugadores”.

“La actitud de estos jugadores es encomiable y para destacar. Personalmente, llamo a seis jugadores. Tengo que decir que, sin ser llamadas que esperaba que fueran fáciles, porque habían estado en la prelista pero no en la lista definitiva, fueron llamadas maravillosas, con una capacidad para cambiar algunos de ellos vacaciones en Mikonos, algunos con viajes preparados para Cancún que han cancelado, otros en sus poblaciones de vacaciones... Todos preparados para hacer un PCR dejando sus vacaciones todos. Y garantizándoles nada”, enfatizó.

Sobre Aspas: “Nada negativo que decir”

A tres días de que España se estrene en la Eurocopa, Luis Enrique se ha pronunciado sobre la ausencia de Iago Aspas entre los jugadores concentrados en Las Rozas. El técnico asturiano no ha revelado los motivos concretos por los que el delantero del Celta se ha quedado fuera de la lista, pero asegura que no tiene “nada negativo que decir de ningún jugador”. “Mis hechos hablan mucho más que cualquier cosa que pueda decir ahora. Hay jugadores que quedaron fuera que podrían merecer estar, como Iago y Brais, pero no tengo ninguna intención de hablar mal de ningún futbolista. Ser seleccionador implica tomar esas decisiones”. Preguntado otra vez por la razón por la que Aspas, Canales, Parejo o Navas no fueron “reconvocados” para la burbuja paralela y sí futbolistas “de un perfil más bajo en sus equipos”, el asturiano dijo que “lo de jugadores peores es muy feo. Todos son de altísimo nivel. Estamos preparados para cualquier adversidad. Para el sábado o domingo tenemos tiempo para llamar a más. Me da igual si me caen mal, bien son altos, guapos... Vendrán los que mejor casen con la idea futbolística”. Por otro lado, ha tenido elogios para otro céltico como Brais Méndez. El seleccionador, que el pasado martes dio las gracias al mosense por su buena predisposición a incorporarse a los entrenamientos, ha comentado que a Brais le conoce bien porque ya había sido internacional en 2018: “Tiene mucho futuro y ha hecho una gran segunda parte de la temporada desde el cambio de entrenador. Estábamos muy atentos a su evolución”.

Busquets

Luis Enrique dijo también que va a “esperar” a Sergio Busquets, positivo por COVID-19 el pasado domingo, y garantizó que estará en la lista definitiva para la Eurocopa 2020. “Le voy a esperar. No le quiero esperar, le vamos a esperar todos. Juega con ventaja, porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra. Busquets estará en la lista seguro”, expresó.