A cuatro días de que comience la Eurocopa, Luis Enrique se ha pronunciado por fin respecto a la ausencia de Iago Aspas entre los jugadores concentrados en Las Rozas para preparar la Eurocopa. El técnico asturiano no ha revelado los motivos concretos por los que el delantero moañés se ha quedado fuera de la lista, pero aseguró que no tiene "nada negativo que decir de ningún jugador". "Mis hechos hablan mucho más de cualquier cosa que pueda decir ahora. Hay jugadores que quedaron fuera que podrían merecer estar, como Iago y Brais, pero no tengo ninguna intención de hablar mal de ningún futbolista. Ser seleccionador implica tomar esas decisiones".

Preguntado otra vez por la razón por la que Aspas, Canales, Parejo o Navas no fueron "reconvocados" para la burbuja paralela y sí futbolistas "de un perfil más bajo en sus equipos", el asturiano ha dicho que "lo de jugadores peores es muy feo. Todos son de altísimo nivel. Estamos preparados para cualquier adversidad. Para el sábado o domingo tenemos tiempo para llamar a más. Me da igual si me caen mal, bien son altos, guapos... Vendrán los que mejor casen con la idea futbolística".

Por otro lado, ha tenido elogios para el compañero celeste de Aspas, Brais Méndez. El seleccionador, que el pasado martes dio las gracias al mosense por su buena predisposición a incorporarse a los entrenamientos en la burbuja paralela, ha comentado que a Brais le conoce bien porque ya había sido internacional en 2018: "Tiene mucho futuro y ha hecho una gran segunda parte de la temporada desde el cambio de entrenador. Estábamos muy atentos a su evolución".

El seleccionador, criticado estos días por haber confeccionado una lista solo con 24 futbolistas cuando pudo haber convocado a 26 e incluir a más jugadores como a Iago Aspas, ha expresado que no se arrepiente. “Yo ahora mismo hubiera convocado a 23, en vez de a 24. Cuantas más personas haya, más fácil que se contagien. No hubiera cambiado mi plan”, ha afirmado.

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró este jueves que va a "esperar" a Sergio Busquets, positivo por covid-19 el pasado domingo, y garantizó que estará en la lista definitiva para la Eurocopa 2020.

"Le voy a esperar. No le quiero esperar, le vamos a esperar todos. Juega con ventaja, porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra. Busquets estará en la lista seguro", expresó durante la rueda de prensa telemática que aún continúa en el 'Media Center' de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.