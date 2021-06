Cuando el fútbol de la Eurocopa 2021 llegue por fin al césped, lo hará acompañado de su canción oficial, 'We are the people', un tema compuesto “para celebrar la fiesta y el fútbol”, según ha explicado la UEFA. El organismo ha revelado que “es una canción que analiza los retos a los que se enfrenta el mundo, al tiempo que pretende encontrar una respuesta unificada a estos problemas”.

Los componentes de U2 (Bono y The Edge) se han aliado con el productor Martin Garrix a la hora de crear la música que servirá de bandera para la competición europea. La UEFA insiste en que el himno “espera reflejar la positividad, la esperanza y la determinación necesarias para que cualquier equipo tenga éxito, además de ofrecer un sentimiento de unión, que encaja con el tema de la Eurocopa 2020: la unidad”.

Wembley, el estadio que acogerá la final del torneo el próximo 11 de julio, fue también el escenario elegido para presentar la canción a través de sus pantallas gigantes. En el acto también se iluminó con los colores de la Eurocopa el arco del campo.

Los jugadores que jugarán en la competición también podrán colaborar para crear la 'playlist' oficial de la Euro 2020 para cada selección, algo que estará supervisado por Garrix. Este holandés de 25 años, conocido por 'hits' a nivel mundial como 'In the name of love' o 'Animals', aseguró que “crear la música para uno de los mayores eventos deportivos del mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble”. El cantante de U2 se ocupó de la letra y de algunas melodías, mientras que el guitarrista creó los 'riffs' que dan forma a la canción.

“¡Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos y emocionado por compartirlo finalmente con el mundo!”, expresó Garrix, que también ha producido la música que sonará cuando los combinados nacionales salgan al césped y los temas que sonarán durante la retransmisión.

Epstein, director de marketing de la UEFA, relacionó música y fútbol asegurando que “tienen el poder de unir a la gente”, algo que redundaba en el tema escogido para la Eurocopa, la unidad, y elogió al “elenco de estrellas” escogido para crear el himno.

La Euro 2020 será única debido a lo repartida que estará por el continente. Hasta 11 ciudades diferentes acogerán los partidos de la competición, incluyendo Ámsterdam, Bakú, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Múnich, Roma, San Petersburgo y Sevilla. El partido inaugural, un Turquía-Italia, se disputará en el Olímpico romano, y la final será en Wembley.