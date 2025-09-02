En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Italia, en directo
Una victoria daría a los de Scariolo el billete directo a octavos de final
Marc del Río
La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.
Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).
Personal de Fontecchio sobre Parra, algo justita... En bonus Italia, anota el primero Parra, perdona el segundo (27-32)
ITALIA 27 - 31 ESPAÑA (MIN.18)
Convierte el primero, también el segundo. Italia a cuatro
Personal de Saint-Supery sobre Pajola, que estaba penetrando a canasta. Serán dos libres para el italiano (25-31)
Queda en falta de Willy sobre Spagnolo. Se marchó al banco y entró Pradilla
¡Revisión en pista!
Pide el Instant Replay Scariolo para revisar un codo de Spagnolo que ha impactado en el rostro de Willy. Veremos si cambian la naturaleza de la falta...
Personal de Willy en un desajuste defensivo. Es la segunda de España en todo el cuarto. Regresa Parra a pista (25-31)
ITALIA 25 - 31 ESPAÑA (MIN.17)
No anota Fontecchio y hay personal de Melli sobre Willy. A la línea el pívot azulgrana, convierte el primero, perdona el segundo
Vuelve a fallar Italia, y España desaprovechó una oportunidad de oro para ampliar la ventaja. Falló Puerto de tres y Willy perdió el balón
Se reanuda el partido, ataca Italia a tres minutos y medio para llegar al descanso en Limasol
No le ha gustado a Pozzecco las últimas defensas de su equipo y detuvo el partido. España ha podido frenar algo la recuperación italiana, pero es cierto que los porcentajes han bajado en ataque, y que los interiores rivales están haciendo daño en la pintura
