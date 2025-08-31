Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo

La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.

El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.

ESP 28-15 CYP Canasta de Iliadis desde cerca de la línea de tres.

ESP 28-13 CYP Falla muchísimo Chipre. Desde el triple están negados.

ESP 27-13 CYP Anota de dos Filippos Tigkas.

ESP 27-11 CYP ¡Otro más de Juancho! Lanzando mucho desde el triple España.

ESP 24-11 CYP Triple de Juancho. Antes había fallado dos intentos.

ESP 21-11 CYP Se la cocina Willis Jr desde media distancia.

ESP 21-9 CYP 2/3 para Juancho.

ESP 19-9 CYP Probó desde el exterior Juancho y recibió una falta de Willis Jr. Tres tiros.

ESP 19-9 CYP ¡Final del primer cuarto! Diez arriba España, sin tener que exprimirse demasiado.