Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo
La Familia busca conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.
El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.
ESP 28-15 CYP
Canasta de Iliadis desde cerca de la línea de tres.
ESP 28-13 CYP
Falla muchísimo Chipre. Desde el triple están negados.
ESP 27-13 CYP
Anota de dos Filippos Tigkas.
ESP 27-11 CYP
¡Otro más de Juancho! Lanzando mucho desde el triple España.
ESP 24-11 CYP
Triple de Juancho. Antes había fallado dos intentos.
ESP 21-11 CYP
Se la cocina Willis Jr desde media distancia.
ESP 21-9 CYP
2/3 para Juancho.
ESP 19-9 CYP
Probó desde el exterior Juancho y recibió una falta de Willis Jr. Tres tiros.
ESP 19-9 CYP
¡Final del primer cuarto! Diez arriba España, sin tener que exprimirse demasiado.
ESP 19-9 CYP
Varios errores consecutivos de ambas selecciones y falta sobre Pradilla.