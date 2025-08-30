En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo
Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder ante los georgianos y hoy lucharán por la victoria para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.
Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.
ESP 40-24 BIH
¡Y otro triplazo de Aldama! 14 puntos en el partido ya.
ESP 37-24 BIH
¡Qué barbaridad de mate de Lazic! En la cara de Puerto.
ESP 37-22 BIH
Contraataque y bandeja de Yusta.
ESP 35-22 BIH
Agota la posesión España sin tocar el aro.
ESP 35-22 BIH
Recorta con una canasta de dos Alibegovic.
ESP 35-20 BIH
Tripleeeeeee de Aldama tras una recuperación y asistencia de Brizuela. Los dos al timón. ¡Tiempo muerto!
ESP 32-20 BIH
Falta en ataque de Nurkic sobre Willy.
ESP 32-20 BIH
Canasta de dos de Alibegovic.
ESP 32-18 BIH
Aguantó bien Willy a Nurkic y luego clava la bandeja. Amplía más la distancia.
ESP 30-18 BIH
¡Y OTRO TRIPLE DE BRIZUELA! Finísimos desde la línea de tres. Máxima del partido.
