¿Terapia de pareja sin tu pareja?

Hay una imagen bastante instalada en nuestras cabezas de lo que es una terapia de pareja: dos personas sentadas una al lado de la otra y una persona terapeuta enfrente intentando averiguar qué está pasando entre ellas. Y sí, muchas veces es exactamente así.

Pero no siempre.

A veces, al inicio de una terapia de pareja o cuando han pasado un par de sesiones, propongo hablar con cada uno por separado. Sé que puede resultar extraño, esta semana he tenido un caso así y una de las partes estaba bastante molesta: «Si hemos venido a arreglar lo nuestro», ¿qué sentido tiene que ahora entremos solos?

Pues bastante.

La explicación es la siguiente: no se trata de que haya cosas que no puedan contarse delante de la pareja; tampoco porque la consulta individual deba convertirse en una especie de confesionario donde acumular secretos que después el terapeuta tendrá que guardar. De hecho, las reglas sobre confidencialidad tienen que estar muy claras desde el inicio.

La cuestión es mucho más sencilla: cuando hay un interlocutor menos en la habitación, a veces aparece una persona más.

Porque no hablamos igual cuando nuestra pareja o cualquier otra persona delante. Aunque tengamos confianza. Aunque llevemos veinte o más años juntos. Aunque nos queramos muchísimo. Mientras contamos algo también miramos su cara, calculamos cómo le va a sentar, suavizamos una frase, evitamos otra, nos defendemos antes incluso de que nos hayan atacado o estamos más pendientes de su reacción que de explicar realmente lo que sentimos.

Por eso, combinar sesiones conjuntas e individuales no es ningún capricho y frikada mía. John Gottman, psicólogo y profesor de Psicología de la Universidad de Washington, lleva décadas investigando las relaciones de pareja. El método que desarrolló junto con la psicóloga clínica Julie Schwartz Gottman incluye precisamente dentro de la evaluación una sesión conjunta y entrevistas individuales con cada miembro de la pareja.

Tiene sentido. Cuando tengo a los dos delante puedo observar algo que ningún cuestionario me va a contar del todo. Cómo se miran, cómo se interrumpen, quién persigue la conversación cuando el otro se aleja, quién intenta arreglar rápidamente un conflicto, quién se calla, cómo se hacen daño y también cómo consiguen dejar de hacérselo.

Vemos la relación funcionando ante nuestros ojos.

Cuando hablo con cada uno por separado veo otra cosa. Puedo preguntar qué pensó realmente en aquella discusión, qué teme decir, qué necesita, cuánto daño le ha hecho algo o qué dudas tiene sobre la relación. A veces aparecen frases que delante del otro cuestan mucho más: «ya no sé si estoy enamorada», «me siento rechazado», «no tengo deseo», «estoy agotada», «me da miedo que esto no cambie».

Decirlo no significa que la relación esté acabada. Muchas veces significa justo lo contrario: por fin tenemos algo verdadero con lo que trabajar.

La terapia de pareja funciona; claro, pensaréis… ¡qué voy a decir yo! Los estudios que reúnen décadas de investigación encuentran mejoras importantes en satisfacción, comunicación, intimidad emocional y comportamiento dentro de la relación. Pero hacer terapia de pareja no significa obligatoriamente hacer todas las sesiones juntos.

Porque en terapia de pareja hay tres historias. La tuya, la mía y la que hemos construido entre los dos.

Y algunas veces, para poder entender mejor esa tercera historia, necesito escuchar las otras dos a solas.

Gracias, placeres, por esta vuelta al cole, seguimos escuchándonos en www.saludplacer.com.