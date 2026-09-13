Opinión | Sputnik
Respirar
Os recentes datos do PISA (Programa para a Avaliación Internacional do Alumnado) volven poñer sobre a mesa o impacto das pantallas na lectura. O informe resultou contundente neste ámbito. Participaron arredor de setecentos sesenta mil estudantes de quince anos de noventa e un países e economías. A puntuación media internacional en lectura pasou dun máximo de 501 puntos en 2012 a 466 en 2025. A OCDE estima que o rendemento actual equivale aproximadamente ao que antes tiña un alumno un ano escolar máis novo.
España sae particularmente mal parada. Obtén 451 puntos, fronte aos 474 de 2022, situándose por debaixo da media da OCDE. Desde o ano 2015, a proporción de estudantes do Estado español que non acada o nivel básico de competencia lectora aumentou 15 puntos porcentuais. Dito doutro xeito: un de cada tres estudantes non acada xa o nivel mínimo de competencia en lectura. O profesorado leva anos advertindo de que o alumnado ten cada vez máis problemas para manter a atención na aula. A OCDE e os especialistas que analizaron os resultados do informe sinalan a lectura rápida, o escaneo dos textos e a perda do hábito de lectura prolongada coma factores cruciais para comprender o que está ocorrendo.
Que a tecnoloxía e as pantallas en si mesmas non son o problema é unha evidencia. A cuestión central que merece unha reflexión profunda é o xeito en que se empregan. Atravesamos un momento social en que as relacións persoais, o traballo e mesmo gran parte do ocio está nos nosos dispositivos móbiles. Xeran un grao de dependencia tan grande que xa non conseguimos ver unha película ou un capítulo dunha serie sen ter o teléfono preto e contestar mensaxes ou atender ás notificacións. Se imos ao cine, o habitual é que haxa alguén preto que saca o seu móbil durante a película, coma se existise unha urxencia vital que provoca que sexa inviable estar desconectada do mundo durante dúas horas.
Este verán fixen a proba de relaxar o uso do meu teléfono móbil e iso provocou que lese máis e cun maior grao de concentración a medida que pasaban as semanas. Coma se logo de pasar unha especie de período de desintoxicación recuperase parte das competencias que nin sequera fose consciente de ter atrofiadas. O scroll é unha das tragadeiras de tempo máis perversas que existen. Acabas desprazando o dedo pola pantalla nun acto mecánico, vendo vídeos publicitarios intercalados con outros interesantes, caendo nunha especie catatonía. Descubrímonos abrindo as nosas redes sociais por inercia mentres mantemos unha conversa con alguén, coma se fosemos quen ter unha atención plena mentres temos a mirada e parte dos sentidos mergullados nas pantallas. Imos mudando de aplicación, tarefa ou foco cunha frecuencia extraordinaria, coma e a nosa atención fose fragmentaria. Isto é o que facemos as persoas adultas a diario e é o modelo que estamos trasladando á mocidade.
Observo con certo desacougo un fenómeno que se popularizou nas redes nos últimos anos: a proliferación de perfís que exhiben con certa ansia a cantidade de libros que leron nun período determinado de tempo, coma se a cantidade fose un acto meritorio. O desacougante non é isto, senón que cando intentan explicar os motivos concretos polos que lles gustou unha obra, a necesidade de condensar todo en vinte segundos unida á falta de profundidade, provoca argumentos baleiros e frases que se repiten recomendación tras recomendación, coma se todas fosen lecturas planas, sen alma. Non serei eu quen cargue contra as persoas que recomendan libros, mais considero que é esencial reflexionar sobre o modelo que estamos establecendo. E, aproveitando esta moda que non sabemos canto durará de abrazar os anos oitenta nas redes sociais, talvez tamén poidamos coller esa inercia e aplicala á vida real. Probar a despegarnos un chisco das pantallas, esquecer os teléfonos un par de horas... Ou o que é o mesmo: respirar.
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