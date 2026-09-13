¿Quo vadis, IA?

Imaginen que alguien les entrega un revólver y les ofrece jugar a la ruleta rusa bajo estas condiciones: entre las diez recámaras del tambor de la pistola solo hay una bala. Si le toca ese único proyectil, obviamente usted morirá de un tiro en la sien. Si, de lo contrario, amartilla en un hueco vacío, usted ya no necesitará trabajar y vivirá plácidamente el tiempo que le quede. ¿Aceptaría usted el trato? ¿Apretaría el gatillo, sabiendo que tiene un 10 por ciento de probabilidades de morir?

La humanidad se encuentra, más o menos, ante esta tesitura, si creemos lo que han advertido esta semana destacados expertos en inteligencia artificial. Como posiblemente ya sabrán, un investigador de la compañía de inteligencia artificial Anthropic, Jacob Coxon, quien recientemente dejó la empresa, ha calificado a la IA como «posiblemente la tecnología más peligrosa que la humanidad ha creado jamás». Ha asegurado en X que las personas que construyen la IA, acercándola a una «superinteligencia», creen que podría matarnos a todos para finales de esta década: «Están corriendo directamente hacia una superinteligencia automejorante y jugando con nuestras vidas», ha denunciado.

Hubiera sido una advertencia apocalíptica más de las muchas que se han realizado, si no fuera porque muchos expertos la han secundado. Entre ellos, un responsable de Ciencia de Alineación en Anthropic, Evan Hubinger. Él y otras figuras del sector, como como Paul Christiano o Eliezer Yudkowsky, han cifrado en un 10 % la probabilidad de que la IA acabe con todos los humanos en esta década. Una bala entre las diez recámaras de un revóver.

Nadie se quiere bajar del tren sin frenos: si las compañías estadounidenses –Anthropic, OpenAI, Google...– se detienen, las chinas podrían alcanzar por su lado la superinteligencia y el riesgo persistiría.

En el otro lado de la balanza, la Inteligencia Artificial General quizá nos libraría de trabajar: podríamos vivir en unas vacaciones inacabables y disfrutar de nuestra familia 7 días por semana. Por no hablar de los grandes beneficios de esa IA para nuestra prosperidad y salud.

Ya lo advirtió Carl Sagan, fallecido hace 30 años: «Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, pero en la que casi nadie sabe nada de ciencia y tecnología». Si ya es peligroso que la gente y los gobiernos ignoren la tecnología, que los propios científicos de IA tengan serios temores y dudas sobre a dónde nos lleva es simplemente pavoroso.