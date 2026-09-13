Longevidad comercial, la asignatura pendiente del mercado

Los mayores de 55 años ya representan casi la mitad del gasto global de consumo. Esta cifra podría llegar al 60% en 2050. Este grupo de edad es el que tiene más ingresos disponibles, es más fiel a sus marcas (desde moda, ferreterías a empresas de servicios) y sí, también saben usar la tecnología (teléfonos inteligentes, plataformas de contenido en línea, redes sociales, incluso la IA). El grupo de personas en edades entre 55 a 64 años es de los que más rápido crecen en el uso de YouTube, Substack y TikTok. Las personas de 60 a 70 años son los super-usuarios de los gimnasios, mientras la publicidad de las marcas sigue centrada en los grupos de edades más jóvenes.

Sin embargo, este grupo etario no debe ser considerado como de gustos homogéneos. No nos comportamos igual a los 50 que a los 72 años. Los factores que predicen mejor nuestro comportamiento no dependen de cuantos años tenemos, sino más bien de la salud, los ingresos, el género y la autopercepción que tengamos de nuestra edad. Solo el 35% de los mayores de 75 años se consideran «viejos». Datos de ROARForward demuestran que apenas el 9% de las personas de estas edades considera que las marcas conectan con sus necesidades y, la mitad de los de 50 a 70 años deja de comprar marcas que no los representan.

Ya hay expertos que superan proponen superar las dos categorías de división estereotipadas («los de la edad dorada» y «los dependientes»). Ahora ya se propone una división de etapa de vida en cuatro fases: la mitad de la vida (50-65), la jubilación activa (65-74), la mitad de los 70 (75-84) y, a partir de la mitad de los 80+ (exige mayores cuidados). En cada una de estas etapas se cambia física, emocional y financieramente. Las personas que se enfrentan a la mitad de su vida suelen enfocar sus intereses en tres temas: conexión, contribución y confianza.

Este mercado de la longevidad representa un cambio social global de más de 25 billones de euros (Havas Health) que identifica cinco fronteras:

El ecosistema de la longevidad: fitness preventivo, dispositivos y accesorios inteligentes, viajes de bienestar. «Hackear la edad»: a través de disminuir la brecha entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable, porqué vivir más no implica vivir más saludable. Bienestar y entretenimiento, son los rubros que acercan los conceptos de una vida más larga y saludable al de una vida más plena. Diseñar para esta nueva longevidad, con entornos y ciudades pensadas para todo el ciclo vital, no solo para «mayores». La «ética de la inmortalidad», es el análisis del riesgo que existe de que la longevidad se convierta en un lujo para quienes ya son ricos y sanos y la necesidad de inclusión y diversidad en este ámbito de la longevidad.

Vivir hasta los 90 años exige tomar más decisiones (salud, patrimonio, vivienda, autonomía y propósito) durante más tiempo. Los sectores económicos y del sector público como los seguros, banca, salud, vivienda, servicios e infraestructuras enfrentan dilemas éticos y de cómo hacer accesibles sus productos y servicios para todos, no solo para los más que tienen.

Hay una conclusión clara: este segmento poblacional es heterogéneo, solvente y en expansión. Ignorarlo es un error institucional estratégico tanto para el sector público como para el privado. Las instituciones que lo comprendan pueden pasar de ofrecer productos aislados a convertirse en socios de confianza para transiciones de vida cada vez más largas, para todos.