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Opinión | El mundo 4.0

Francisco Yáñez

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Imprimir el mundo: la revolución 3D sale del laboratorio

Imagen de Beta Implants, empresa gallega especializada en implantes para animales.

Imagen de Beta Implants, empresa gallega especializada en implantes para animales.

En una impresora de sobremesa, una boquilla deposita un hilo de plástico caliente con la paciencia de quien levanta una pared ladrillo a ladrillo. En una fábrica aeroespacial, un láser funde polvo metálico para formar el conducto interno de un motor. La escala, el material y el precio cambian; la lógica es la misma: convertir un archivo digital en un objeto mediante capas superpuestas. Esa idea, conocida en la industria como fabricación aditiva, ha dejado de ser una curiosidad para aficionados y se está instalando progresivamente en talleres, laboratorios, hospitales y cadenas de suministro.

La diferencia de la impresión 3D con el mecanizado tradicional es muy significativa: mientras un torno o una fresadora parten de un bloque y eliminan material, la impresión 3D añade solo lo necesario. Eso no siempre supone una fabricación más barata, pero sí abre la puerta a geometrías antes imposibles, acelera los prototipos y evita moldes costosos. Su utilidad destaca especialmente en la fabricación de series cortas, repuestos bajo demanda y productos personalizados, ámbitos donde almacenar miles de piezas o fabricar utillajes específicos puede ser un proceso lento y poco rentable.

La tecnología que podemos encontrar detrás de la impresión 3D es muy diferente en función de los materiales que se utilicen y de la precisión que se necesite. Las máquinas domésticas suelen fundir filamentos de plástico; otras curan resinas líquidas con luz, fusionan polvos de polímero o metal mediante láser, o proyectan material y aglutinante. Después de la impresión se necesitan otros pasos adicionales como por ejemplo retirar los soportes, lavar, curar, mecanizar, pulir o someter la pieza a tratamientos térmicos. La calidad del resultado depende tanto del diseño y la materia prima como del control de la temperatura, la orientación de las capas y la repetibilidad de la máquina. Una pieza puede fallar si contiene poros, si las capas se adhieren mal o si se fabrica en una orientación inadecuada.

Inicialmente, la impresión 3D destacó en el prototipado: comprobar en horas si el diseño de una pieza encajaba bien en el producto final y cumplía su función resultó ser un avance enorme en plazos y costes. Ahora, el crecimiento más relevante se está centrando en piezas personalizados de alto valor. En laboratorios, se utiliza para recipientes experimentales, adaptadores para instrumentos, soportes de muestras y dispositivos diseñados específicamente para una investigación. En el sector de la Salud, destaca especialmente su potencial uso para prótesis a medida para personas y animales, junto con implantes y restauraciones dentales. Esta capacidad de personalización permite adaptar cada dispositivo a la anatomía y necesidades concretas del paciente. Mediante escáneres tridimensionales o imágenes obtenidas por tomografía, los especialistas pueden crear modelos digitales y modificar rápidamente aspectos como el tamaño, el peso o el encaje. Esta flexibilidad resulta especialmente útil en niños, cuyas prótesis deben renovarse a medida que crecen, y en animales, para los que apenas existen soluciones estandarizadas debido a la diversidad de especies y tamaños. La impresión 3D también facilita la creación de modelos anatómicos y guías quirúrgicas. Antes de una intervención compleja, el personal sanitario puede estudiar una réplica del órgano o del hueso afectado, ensayar el procedimiento y preparar instrumentos adaptados al caso, lo cual puede contribuir a reducir el tiempo de operación y mejorar la precisión. Sin embargo, una prótesis impresa no se convierte automáticamente en un producto clínico seguro: los materiales deben ser resistentes, biocompatibles y adecuados para el contacto con la piel o los tejidos. Además, es necesario comprobar el comportamiento de la pieza ante el uso continuado y garantizar un seguimiento profesional. Por lo tanto, la fabricación aditiva complementa el trabajo de médicos, veterinarios, técnicos e ingenieros, pero no sustituye su experiencia.

Las cadenas de suministro también se verán afectadas por esta tecnología: algunas piezas pueden almacenarse como archivos digitales e imprimirse bajo demanda cerca del lugar donde se necesitan, lo cual reducirá inventarios, tiempos de espera y dependencia del transporte. Y la industria aeroespacial explotará otra ventaja significativa: integrar en una sola pieza componentes que antes debían soldarse o ensamblarse. Menos uniones implica menos peso y puntos de fallo. El proyecto RAMPT de la NASA ha probado esta tecnología en inyectores, boquillas y cámaras para motores de cohete, y ha logrado reducciones de peso de hasta un 40 %. En Galicia, la impresión 3D encuentra un terreno especialmente fértil porque no parte de cero: se cruza con sectores de peso como la automoción, el naval, el metalmecánico y la aeronáutica. Por eso su implementación podría ser más acelerada que en otras regiones, llegando a convertirse en una tecnología clave para generar nuevos productos y negocios en la comunidad.

A mi juicio, el futuro de la impresión 3D dependerá menos del efecto sorpresa y más de la confianza. Para competir con los sistemas de producción tradicionales deberá demostrar que cada pieza cumple las mismas tolerancias, requisitos y propiedades mecánicas. Lo que está claro es que no veremos una sustitución de forma general a la inyección de plástico, la fundición o el estampado. En millones de objetos idénticos, los métodos convencionales suelen ser más rápidos y baratos. La ventaja aparece donde pesan más la complejidad, la personalización, la escasez de unidades o la urgencia. Su avance será, por tanto, selectivo: no imprimiremos todo, pero imprimiremos aquello que antes era demasiado singular, difícil o lento de fabricar. Ahí reside la transformación más profunda. La impresión 3D no es solo una máquina distinta, sino una nueva forma de entender la relación entre diseño, producción y distribución.

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