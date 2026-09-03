Canadá y las fronteras de la eutanasia el trasplante de órganos

Durante décadas, la medicina de trasplantes ha respetado una frontera que parecía elemental: primero muere el donante y después se extraen sus órganos. La muerte, natural o por accidente, separaba dos hechos distintos: morir y donar. Sin embargo, es posible que Canadá sea el primer país en atravesar esta frontera a través de la eutanasia. ¿Por qué?

Pues porque este verano tres médicos han publicado en la Revista de medicina de Nueva Inglaterra un artículo en el que plantean que los órganos del donante se extraigan antes de que el donante haya fallecido, es decir, mientras aún está vivo. Entiendo que bajo anestesia.

Se trataría de órganos de donantes vivos que han solicitado la eutanasia. En este caso, la muerte se produce como consecuencia de la extracción del órgano que se dona. ¿Qué les parece la idea?

Canadá legalizó en 2016 la llamada «asistencia médica para morir», es decir, un rodeo para evitar la palabra «eutanasia». En 2024, 16.499 personas recurrieron a ella, el 5,1 % de las personas fallecidas en el país. Algunas de estas personas autorizaban la donación de sus órganos después de que la muerte, por eutanasia, se hubiera certificado. Hasta ahí, nada nuevo.

La novedad está en la propuesta de tres médicos y especialistas en bioética: ¿por qué no podría una persona que ha decidido morir mediante eutanasia permitir que sus órganos se extraigan mientras todavía funcionan y ella está viva, de modo que la propia extracción provoque la muerte?

La idea arguye una lógica médica: los órganos podrían conservarse en mejores condiciones. Y también una «lógica» basada en el consentimiento: si el paciente quiere morir y quiere donar, ¿qué diferencia hay entre morir antes de la extracción o durante ella? Diríamos que el orden de factores no altera el resultado y sí mejora el producto: un órgano sano disponible en las mejores condiciones.

Ahí comienza el problema (para unos) y la solución (para otros). Tengan en cuenta que los problemas no se resuelven: se transforman. Lo que para una persona es un problema (la vida propia) para otra se convierte en la solución capaz de evitar la propia muerte (el trasplante de un órgano enfermo por uno sano).

Habrá, naturalmente, opiniones para todos los gustos, pero a mí hay algo que me llama la atención: ¿cómo se puede convencer a alguien de que su vida no vale nada, y no darle razones para seguir viviendo, y sin embargo considerar que sus órganos sí valen para que vivan otras personas?

No diré que esto me recuerda a aquello de desvestir a un santo para vestir a otro, porque el tema del que hablo no tiene ninguna gracia, y porque tampoco comprendo cómo se puede hacer creer a alguien que su vida no vale pero sus órganos sí.

Cualquiera sabe que no es lo mismo extraer los órganos de un individuo que ya ha fallecido que provocarle la muerte mediante la extracción de sus propios órganos. ¿Puede llamarse eutanasia a esto? Desde luego, podrán llamarla como quieran, porque para eso están las filosofías, la bioética, la filología y, en última instancia, las leyes imperativas y positivas de lo que hoy llamamos un Estado de Derecho. Pero las palabras no cambian la realidad porque la realidad no está hecha de palabras. De palabras, muy maquilladas, suele estar hecha la imaginación, sobre todo la de los sofistas.

Llámenlo como quieran, pero, en el primer caso, el cirujano interviene sobre un cadáver. En el segundo, entra en el quirófano ante una persona viva y sabe que cuando salga esa persona estará muerta, como consecuencia de la vivisección practicada para la extracción de un órgano vital destinado a otro individuo, lo que causará el fallecimiento inmediato del donante. Así se ejecutaría esta «modalidad» de eutanasia.

Creo que desde hace décadas se nos obliga a confiar excesivamente en una palabra que me resulta cada día más inquietante: «consentimiento». Empezamos consintiendo unas cookies en internet y acabamos donde no digo ni quiero decir. Parece que, con una simple firma, cualquier problema queda consentido y por ello mismo resuelto para siempre.

Aquí aparece, además, una paradoja propia de la medicina del siglo XXI. Cuanto más valiosos son los órganos para salvar otras vidas, mayor es la tentación de conseguirlos en las mejores condiciones posibles. Al precio que sea. ¿Vidas humanas incluidas?

También sabemos que ideologías, filosofías, bioéticas del poder, creencias y opiniones, como la publicidad y la propaganda, siempre hablan en nombre de ese poder y para sus gestores. La ciencia no cambia cuando cambia el gobierno, pero la forma de interpretar la justicia, la moral y la vida, sí.

El teorema de Pitágoras es el mismo con políticos de derechas que de izquierdas, pero la forma de leer el Quijote cambia según qué ideología gestione el sistema educativo. Y a veces, la medicina, sin ser literatura, se parece peligrosamente al uso que del Quijote hacen los políticos.

A mi juicio, que algo pueda hacerse técnicamente no significa que deba hacerse conmigo. La cuestión tampoco se resuelve mediante estadísticas. No importa que sean miles los casos de eutanasia o que sea uno sólo. ¿Se puede promover la eutanasia para satisfacer una demanda de donación de órganos?

Si la respuesta es afirmativa, la relación entre eutanasia y trasplante cambia completamente. Ya no estamos ante dos hechos sucesivos —morir y donar—, sino ante un único procedimiento en el que donar es morir.

Y aquí conviene no dejarse seducir por la tecnología de la medicina ni por la retórica de la libertad individual. ¿Qué clase de libertad es aquella que conduce a la muerte? La medicina puede salvar una vida con el órgano de otra persona, pero precisamente por eso necesita fronteras especialmente claras.

La verdadera discusión no consiste en decidir si queremos donar nuestros órganos, sino en admitir la incoherencia que supone hacer creer a alguien que su vida no vale para él pero sus órganos sí valen para otros.

Y hay algo más. Este asunto no es sólo mercantil, aunque lo parezca. El mercado se dirige a un consumidor. Incluso le reconoce derechos, discutibles o no. Aquí hay algo que no es sólo medicina y comercio, porque en estos casos, más que un consumidor, lo que hay es un experimento con un ser vivo. Un consumidor no es una cobaya. Y un ser humano nunca debe tener sólo razones para creer que su vida no tiene valor y que la eutanasia es, siempre, la única solución.