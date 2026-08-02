En el momento en que escribo estas líneas, solo en este mes de julio cinco mujeres han sido asesinadas por violencia de género. Veinte menores han visto como sus familias quedaban destrozadas. Treinta y una mujeres han sido asesinadas desde que comenzó el año. No son percepciones ni titulares. Son los datos oficiales.

No es la primera vez que dedico estas líneas a la violencia de género. Tampoco al sistema VioGén. Ojalá no hiciera falta insistir. Pero mientras cada verano vuelva a dejarnos cifras como estas, siento que explicar y repetir el mensaje es casi una obligación.

Cada vez que ocurre un asesinato machista, me ronda la misma pregunta: ¿ha fallado el sistema VioGén? La respuesta rápida suele nacer de la rabia, la impotencia y la frustración. Y reconozco que pienso: «esta mierda no funciona». Pero cuando esa primera reacción deja paso a la reflexión, la respuesta es bastante más compleja. Y, probablemente, también más esperanzadora.

Si os gusta el true crime, igual habéis escuchado hablar de la Alerta AMBER, ese sistema estadounidense que moviliza a millones de personas cuando desaparece un menor en grave peligro. Es muy conocido porque aparece constantemente en series y pódcast. Sin embargo, muy poca gente sabría explicar qué es VioGén, pese a que probablemente sea una de las herramientas de protección más importantes que existen actualmente en nuestro país y seguramente en todo el mundo.

VioGén nació en 2007 con un objetivo muy claro: coordinar a todas las instituciones implicadas y valorar el riesgo de cada víctima para adaptar las medidas de protección. A través de una valoración policial estructurada, clasifica el nivel de riesgo y establece revisiones periódicas porque el peligro cambia con las circunstancias. Una separación, una denuncia, un quebrantamiento de medidas o un episodio de acoso pueden modificar completamente el escenario en cuestión de días, o incluso de horas.

Desde su creación, ha gestionado más de un millón de casos y ha permitido que fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias y otros organismos compartan información que antes estaba dispersa. La idea es muy pionera y lógica. Hacer que funcione al 100% ya es un reto más complicado.

Como psicóloga, y ahora también desde la mirada de la psicología forense, creo que conviene recordar que ningún sistema puede sustituir al juicio profesional. Ningún algoritmo detecta el miedo que una mujer decide ocultar. Ninguna escala puede anticipar todos los cambios de conducta de un agresor. Ningún protocolo protege a quien nunca llega a denunciar.

La pregunta no creo que sea si el VioGén funciona. Más bien es si estamos haciendo todo lo posible para que funcione mejor. Si las valoraciones del riesgo se revisan con la frecuencia necesaria. Si los profesionales cuentan con el tiempo y la formación suficientes. Si la coordinación entre fuerzas de seguridad, sanidad, servicios sociales y salud mental es fluida y solvente. Y, sobre todo, si estamos llegando a esas mujeres que siguen siendo invisibles para el sistema.

Porque VioGén gestiona el riesgo conocido. El gran desafío sigue siendo detectar el riesgo que todavía permanece oculto.

Si todos los veranos seguimos lamentando cifras como las de estas últimas semanas, conformarnos con pensar que el sistema ya existe sería un error. Las herramientas evolucionan. La formación mejora. La investigación avanza. Y la prevención también debería hacerlo. Porque cuando hablamos de violencia de género no deberíamos preguntarnos únicamente qué falló cuando ya era demasiado tarde. La verdadera pregunta es qué podemos hacer hoy para que la próxima mujer nunca llegue a convertirse en una estadística.

Gracias por leerme este verano, Placeres. Gracias, de corazón.