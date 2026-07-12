Un millón de tumores

«El absentismo laboral es un cáncer». Lo dijo el pasado miércoles Núñez Feijóo en un encuentro con empresarios y yo no puedo menos que aplaudir semejante capacidad comunicativa. O, dicho en román paladino, «¡Ole tu chocho, Alberto!»

A ver, también es cierto que hay maneras más acertadas de expresarlo, primo. Porque emplear con tanta ligereza la metáfora del cáncer igual no es la mejor idea, que no sé yo qué pensarán todas esas personas que se ven obligadas a pasar realmente por la enfermedad, un calvario cuyo tratamiento y recuperación (cuando la hay) no es que sean precisamente los más rápidos. En caso de que no veas claro este punto, siempre puedes consultarlo con Borja Sémper, que seguro que te hace un esquemita fácil de entender.

Pero bueno, dejando a un lado todo lo que tenga que ver con estas formas tan peculiares que manejas a la hora de escoger cómo te comunicas (glorioso, por cierto, tu vídeo en Santander, con ese quitarse las gafas de sol al más puro estilo ‘Corrupción en Miami’. Se ve que tus asesores entienden de ese tema. Del de la comunicación, digo), lo cierto es que no había reparado en la existencia de este problema hasta que tú has venido a señalarlo.

Con sinceridad, Alberto, confieso que hasta este momento creía que esa gran mayoría de gente que no acudía a sus puestos de trabajo durante largos periodos de tiempo no eran absentistas, sino trabajadores en baja médica, con dolencias de largo recorrido como, por ejemplo, desde problemas de salud mental hasta los auténticos cánceres, todas situaciones avaladas por profesionales sanitarios serios y competentes. Pero, oye, a ver si ahora va a ser que tampoco podemos fiarnos de nuestra sanidad pública… ¡Claro, con razón Díaz Ayuso se ve obligada a meter dinero a espuertas en la privada! Y sí, es cierto que se trata de dinero público llenando bolsillos privados, pero… ¡Qué demonios! ¿A quién le importan esas naderías si al final toda esa inversión revierte en beneficio de los ciudadanos? Comenzando, sin ir más lejos, por el ciudadano González Amador, que da palmas con las orejas cada vez que su chica cierra un nuevo acuerdo con Quirón.

Pero ya te digo, Alberto, te juro que estaba convencido de que eso del absentismo era poco más que un bulo interesado, otro de esos mantras abusados por cierto tipo de empresarios sin demasiados escrúpulos, políticos sin demasiados escrúpulos deseosos de congraciarse con cierto tipo de empresarios sin demasiados escrúpulos y otras gentes a las que el esclavismo tampoco les parezca para tanto. Por fortuna, ahí estás tú para reducir ante nuestros ojos a más de un millón de trabajadores a simples estafadores. Más de un millón de tumores viviendo del cuento, chupando del bote y mamando de la teta del estado, disciplinas estas de las que sabéis mucho tú y toda tu experiencia. Ya sabes, lo digo por todo ese perfil tan bien vendido de gran gestor, político dialogante y de talante moderado…

De hecho, y ya que hablamos de moderación, otra cosa que me ha gustado mucho es ese sutil matiz que has dejado caer en tu propuesta. Ya sabes, ese de que las medidas a tomar frente al absentismo —como reducciones salariales o incluso limitaciones contractuales— se deberían poner en práctica con o sin acuerdo con los sindicatos. ¡Di que sí, Alberto, me cago en la tos! Que aquí parece que todo haya que hablarlo, debatirlo y acordarlo. ¿Qué somos ahora? ¡¿Salvajes dialogantes?! Por favor… ¡Ni que esto fuera una democracia, coño!

En fin, primo, que yo me tengo que ir ya (entre tú y yo: he quedado para ver si entiendo cómo encaja todo esto que has dicho sobre el absentismo laboral con el hecho de que te hayas ausentado en casi el sesenta por ciento de las votaciones a las que debías acudir en el Congreso de los Diputados). Pero no quería marcharme sin antes darte las gracias por estos momentos de sinceridad por tu parte. Porque cuando ya ocupes la presidencia y la gente venga echándose las manos a la cabeza, escandalizada con los recortes en derechos laborales, sanitarios y, quién sabe, tal vez incluso democráticos, oye, ¡nadie podrá decir que no habías avisado!