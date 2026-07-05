La bacteria que sube cuando sube la temperatura del mar

En el verano de 2018, el mar Báltico vivió uno de los episodios de calor más intensos de su historia reciente. Las temperaturas superficiales batieron récords semana tras semana. Lo que siguió no fue solo una anomalía meteorológica: los sistemas de vigilancia epidemiológica de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Polonia y Estonia registraron ese año 445 casos de vibriosis, más del triple de la media anual de los cuatro años anteriores. Ese dato, publicado en 2022 en Eurosurveillance tras un análisis retrospectivo multinacional, no es un accidente estadístico. Es un aviso en toda regla sobre lo que ocurre cuando el agua del mar se calienta y una bacteria conocida, oportunista y, en sus formas más peligrosas, fulminante, encuentra las condiciones que necesita para prosperar.

Vibrio no es una bacteria, sino un género que agrupa más de ciento treinta especies, de las cuales apenas una docena causan infección en humanos. Las más relevantes para la salud pública son V. parahaemolyticus, responsable de gastroenteritis asociadas al consumo de marisco; V. cholerae, el agente del cólera; y V. vulnificus, la especie que genera la mayor parte de la mortalidad. Todas ellas comparten un nicho: el agua marina costera templada o salobre, donde se asocian al plancton, a las algas y, especialmente, a los tejidos de bivalvos como mejillones, ostras y almejas.

El problema no es nuevo. Lo que sí es relativamente nuevo –y documentado en la literatura científica desde hace algo más de una década– es que la distribución geográfica de estas bacterias se está desplazando. Un trabajo publicado en Nature Climate Change en 2013 demostró que el mar Báltico se calentaba a un ritmo sin precedentes y que ese calentamiento estaba claramente correlacionado con la emergencia de infecciones por Vibrio en latitudes que antes eran demasiado frías para estas bacterias. Ese artículo fue, en cierta medida, el documento fundacional de lo que hoy es un campo de investigación activo: el uso de Vibrio como barómetro biológico del calentamiento oceánico.

Del Mediterráneo al mar del Norte

España no es un país ajeno a este problema, aunque nuestra vigilancia epidemiológica en este campo ha sido históricamente deficiente. Un estudio retrospectivo de trece años realizado en el sur de España, publicado en 2025, identificó 167 casos clínicos de infección por Vibrio y géneros relacionados entre 2010 y 2023 en una región costera del suroeste peninsular. Las especies más frecuentemente aisladas fueron V. alginolyticus, Shewanella putrefaciens, V. parahaemolyticus y V. vulnificus. La incidencia aumentó a lo largo del período, en paralelo con el calentamiento registrado en las aguas costeras. El sur de España, señalan los autores, es un punto caliente climático bien caracterizado, lo que tiene consecuencias microbiológicas tangibles.

El caso más inquietante desde el punto de vista ecológico lo protagoniza V. vulnificus. Esta especie, clásicamente asociada al Mediterráneo y al Golfo de México, tiene un linaje europeo propio –denominado L4– que, históricamente, estaba confinado a las aguas mediterráneas. Un trabajo genómico publicado en 2025 ha documentado la presencia de ese linaje en aguas costeras del norte de Alemania, lo que indica un desplazamiento hacia el norte vinculado, según los propios autores, al calentamiento sostenido de las temperaturas superficiales del mar europeo. El linaje L4 muestra, además, una plasticidad genética considerable –múltiples arquitecturas de toxinas, catorce genotipos capsulares distintos– que dificulta las predicciones sobre su virulencia.

En Valencia, el grupo de Carmen Amaro (Universitat de València) ha aislado V. vulnificus en muestras del ecosistema de la Albufera durante los veranos de 2022 y 2023, cuando la temperatura del agua alcanzó los 30 °C. Esto confirma que las condiciones favorables para la bacteria ya se dan en los ecosistemas costeros mediterráneos españoles durante las olas de calor estivales. Es un dato relevante, aunque conviene no extrapolarlo sin matices: la presencia ambiental de V. vulnificus no implica automáticamente un riesgo sanitario para el bañista o el consumidor medio.

¿Cuánto hay que preocuparse?

Aquí es donde el rigor exige contextualizar. V. vulnificus puede matar en menos de 24 horas si accede al torrente sanguíneo de una persona con factores de riesgo –hepatopatía crónica, diabetes, inmunosupresión, sobrecarga de hierro–. La mortalidad en casos de septicemia primaria puede superar el 50%. Esos datos son reales y no hay razón para suavizarlos. Pero los casos de infección grave también son genuinamente raros: el ECDC registró 445 casos en toda Europa durante el verano excepcional de 2018, y la mayoría de ellos se produjeron en el Báltico, donde la salinidad relativamente baja y la escasa profundidad favorecen especialmente el crecimiento bacteriano. La persona sana que nada en el Mediterráneo en agosto y consume marisco cocido tiene un riesgo próximo a cero.

Las situaciones de riesgo concreto son dos: el baño en aguas costeras o estuáricas con heridas abiertas, y el consumo de marisco crudo por personas con los factores predisponentes mencionados. Un estudio sobre bivalvos del Delta del Ebro detectó V. parahaemolyticus en mejillones, ostras y almejas de cultivo en Cataluña, con una prevalencia de variantes potencialmente patógenas que variaba según la temperatura del agua. La estacionalidad importa: los riesgos son máximos en verano y prácticamente inexistentes en invierno.

La refrigeración rápida de las capturas es la medida preventiva más eficaz para el sector marisquero, y los protocolos europeos al respecto son razonablemente sólidos, aunque su aplicación no es uniforme en todos los tramos de la cadena de distribución.

Lo que Vibrio nos está diciendo realmente

Más allá de la epidemiología clínica, hay una razón para prestar atención a Vibrio que trasciende el recuento de casos. La bacteria responde con sensibilidad al calentamiento oceánico y lo hace a escalas de tiempo cortas. Cuando el mar Báltico alcanzó temperaturas récord en 2014, los sistemas de vigilancia actuaron como un termómetro ecológico: los picos de infección señalaron con precisión la anomalía térmica costera. Que un linaje mediterráneo de V. vulnificus aparezca ahora en las costas de Alemania no es solo una noticia de salud pública. Es también una instantánea de cómo se está redistribuyendo la vida microbiana en un océano que ya no tiene la misma temperatura que hace treinta años.

La persona con hepatitis crónica que come ostras crudas en un chiringuito en agosto debería saber el riesgo que corre. El resto de nosotros podemos comer nuestro marisco con tranquilidad, bien cocido, y prestar atención a lo que la bacteria nos cuenta sobre el estado del mar.