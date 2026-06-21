La planificación de tus últimos años

En España, el 20% de las personas fallece sin testamento y el 98% no ha registrado sus voluntades anticipadas ni tramitado un poder notarial preventivo. Esto refleja falta de preparación para afrontar el declive normal de nuestras capacidades cognitivas y físicas. La nueva longevidad exige preparación para vivir una nueva etapa de vida activa y comprometida, pero también requiere una gestión responsable para saber enfrentar el último tramo de vida. No es un tema fácil, conlleva conversaciones difíciles y emotivas, muchas veces, estigmatizadas y rodeadas de creencias que nos limitan. Pero, el no enfrentarlas, no puede llevar a situaciones de vulnerabilidad, abuso patrimonial, burocracia, multas y familias divididas.

Esta nueva esperanza de vida prolonga la vida activa y con bienestar, pero también puede conllevar un período en una «zona gris de declive funcional», donde la pérdida gradual de autonomía se sitúa en una frontera entre capacidad y dependencia, difícil de detectar. Por eso, cuando todavía estamos en pleno disfrute de facultades, es mejor tomar decisiones conscientes sobre la salud, los bienes y la delegación de representación, para el caso de pérdida de facultades.

El «Kit de planificación para la cuarta etapa de vida» son tres documentos:

El testamento es el más conocido y, aun así, hay personas que llegan a la vejez sin haberlo hecho. Hay algo en nuestra cultura que asocia el testamento con la muerte inminente. Sin embargo, hacerlo no implica que estemos a un paso de fallecer, implica que estamos facilitando y apoyando a los que se quedan es, por tanto, un documento de amor. Cuando no hay testamento, la ley decide cómo se reparten tus bienes. Y la ley es justa, en teoría, pero no conoce tu familia. Hacerlo es la única forma de que tu voz siga presente cuando ya no estas. Eso evita conflictos familiares, malentendidos entre parejas y que se destruyan relaciones y legados. Las voluntades anticipadas o testamento vital es el documento en el que tú decides, en plenas facultades, qué tratamientos médicos aceptas y cuáles rechazas cuando no puedes expresarte. Si quieres que te prolonguen la vida o si prefieres morir con dignidad, y evitar el «escarnio médico». Su objetivo es salvaguardar la dignidad humana. Sin él, las decisiones las toman los médicos y tu familia, sin saber qué habrías querido hacer tú, con tu cuerpo. El poder notarial preventivo es un documento por el cual designas a una persona de confianza para que tome decisiones en tu nombre si pierdes la capacidad para hacerlo. Abarca dos ámbitos:

Curatela asistencial para hablar con los médicos, autorizar tratamientos, tomar decisiones médicas cuando tú no puedas.

Curatela representativa para que alguien pueda tomar decisiones administrativas y económicas en tu nombre según tus indicaciones. Se hace cuando estás en plenas facultades y se activa si las pierdes. La palabra clave es «preventivo».

Por lo general, nos cuesta enfrentar estas conversaciones. Hay algo en nuestra cultura que hace que hablar de incapacidad, de muerte, de lo que pasará cuando ya no estemos, sea como una traición a la vida. Sin embargo, preparar estos documentos es un acto de amor. Es decirle a tu familia: «He pensado en vosotros, en lo que puede pasar y he tomado decisiones para que no tengáis que tomarlas vosotros, en el peor momento, sin saber qué habría querido yo». Es un acto de autonomía, mientras puedes decidir. Y es, sobre todo, un acto de inteligencia y amor. En la frontera entre la autonomía y la dependencia hay una niebla que se va espesando poco a poco, muy difícil de detectar, incluso para los que están cerca. Navegar esa niebla con estos documentos firmados es más digno.