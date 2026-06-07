Tu Yo a los 100 años

Algunos de mis compañeros de colegio están a punto de jubilarse y me comentan sus miedos, incertidumbres e inquietudes. Otros, están asumiendo nuevos retos laborales que los llevarán a aportar más años de compromiso y entrega a la sociedad. Somos casi los últimos de la Generación de los Baby Boomer que estamos alcanzando la edad de la jubilación. Entonces, ¿Como nos preparamos para estos 20, 25 o más años que tendremos por delante? ¿De cuantos años más estamos hablando?

La mayoría de las personas no quiere saber cuántos años más va a vivir. Pero, si no nos planteamos esta pregunta, no podemos tomar decisiones adecuadas para enfrentar esta nueva longevidad. Sin embargo, es un dato muy útil para afrontar la etapa vital posterior a la jubilación. Para calcular cuántos años más disfrutaremos de una vida autónoma y funcional hay dos datos que ayudan, sin considerar enfermedades graves, accidentes y hábitos de vida nocivos.

Si pasamos de los 65 años, tenemos cincuenta por ciento de posibilidades de llegar a los 90. Además, se considera que podemos vivir una media de 6 a 9 años más que la vida de nuestros padres, por lo general de nuestra madre, porque las mujeres suelen vivir más que los hombres. Con estos dos datos podríamos tener una idea aproximada de cuál es nuestra expectativa de vida.

Una colega del Diplomado en Liderazgo en Longevidad, de la Universidad Católica de Lisboa diseñó un modelo de IA que proyecta una posible versión tuya a los 100 años. Recaba datos de tus hábitos de vida, tu entorno y solicita una foto del presente. El programa termina dándote varias imágenes de cómo te verás y que estarás haciendo a los 75, a los 85 y a los 100 años. Finalmente, tu avatar de 100 años te agradece todo lo que haces ahora, a los 60, para llegar física y cognitiva y emocionalmente bien a los 100. Es un ejercicio que se hace en los talleres de preparación para esta etapa: si tuvieras 90 o 100 años ¿qué le dirías a tu yo de hoy? El resultado, al ver tu imagen proyectada, es conectar emocionalmente con esa versión futura y ayuda a adoptar hábitos saludables y decisiones en tu vida actual. Porque envejecer bien no ocurre accidentalmente.

Alcanzar una vida plena, funcional y autónoma no se consigue sin planificación. No surge de manera espontánea, requiere esfuerzo. Al dejar la vida laboral y tener más tiempo libre, sin un plan, las horas se escapan día tras día y eso genera una sensación de vacío y frustración.

Carmen Álvarez Basso en la actualidad, 63 años, y cómo sería con 100 / FDV

Pasar a tomar decisiones sobre qué harás estos años, con conciencia sobre tu salud, tus recursos, las relaciones familiares y personales y un propósito, es lo que más recomendable para disfrutar de autonomía y plenitud. Cuando hice el ejercicio para mi expectativa de vida pensé que afectaría negativamente, sin embargo, me hizo sentir más comprometida con vivir estos años plenamente. Arriba, la foto de mis 100 años.

Somos afortunados por haber llegado a esta edad. Se abren dos caminos en nuestro horizonte: uno de crecimiento y bienestar y otro de decadencia y frustración. Es nuestra decisión como enfrentarlo. El experto en temas de jubilación Mike Drake recomienda:

«La longevidad no es fácil, tampoco lo es saber qué hacer con el resto de tu vida cuando te jubilas. Prepárate para la jubilación».