La genética y el medio ambiente no definen todo nuestro destino. Un nuevo estudio: El envejecimiento redefinido: La mejora cognitiva y física por las creencias positivas sobre la edad de la doctora Becca Levy de marzo de 2026, reta la creencia convencional de que el envejecimiento es un proceso inevitable de declive físico y cognitivo.

La investigación de 12 años revela que los adultos mayores no solo tuvieron una trayectoria decadente, después de los 65 años. Un 45 % no solo mantuvo su estado de salud mental y física, sino que lo mejoró con el tiempo.

Es el primer estudio que, en vez de que el deterioro es la norma, analizó también como mejoraron. Ese 45% de los adultos mayores mejoraron su funcionamiento cognitivo y su velocidad al caminar. No hablo de personas “extraordinarias”, que corren maratones a los 80 o hacen películas a los 90. Son personas normales, no un grupo marginal de «superagers». Esto ayuda (a los individuos y a las instituciones) a no entender el envejecimiento como una trayectoria de declive por defecto, sino a tener una visión de esta etapa vital como un proceso diverso donde también cabe la estabilidad e incluso el desarrollo.

El factor determinante de este resultado es un tema más cultural que médico: son las creencias sobre la edad.

Las personas que tienen creencias positivas sobre el envejecimiento se dan la oportunidad de mejorar física y cognitivamente. Tener expectativas de crecimiento que las motivan a iniciar y mantener hábitos saludables como hacer ejercicio, estudiar, asumir nuevos retos y promover conexiones sociales. Las personas que asumieron el declive como algo inevitable, ni siquiera se planteaban retos ni actividades de crecimiento, con lo cual su propia actitud moldeaba negativamente su biología. Estudios previos de la Dra. Levy ya vinculaban las creencias positivas sobre la vejez a una esperanza de vida de hasta siete años más, con mejor memoria y menor estrés cardiovascular.

Este estudio levanta una bandera roja sobre las historias que la sociedad y nosotros mismos nos contamos sobre la vejez, casi todas basadas en percepciones de declive y dependencia. Estas narrativas generan profecías autocumplidas. Esas percepciones negativas, tan generalizadas en la sociedad y en nosotros mismos, demuestran que el edadismo no es solo una injusticia social, sino que es un grave problema de salud pública.

El cambio de narrativa para esta nueva etapa de vida abre ahora para las personas, de 60 años en adelante, un cambio de «marca» y empezar a promover una narrativa de «regeneración» y «control» de nuestro bienestar, en especial, porque es un período con gran experiencia acumulada y capacidad demostrada.

Estos avances sobre los cambios en la narrativa de la longevidad, donde la genética no es un destino, la medición de los factores medioambientales y sociales y la propia percepción social y personal que tenemos sobre el envejecimiento, nos dan una idea de cuán moldeable y manejable es esta longevidad. También sirven para reconocer que la heterogeneidad de maneras de envejecer es la norma. Ninguna persona de 65 años envejece igual que otra de la misma edad.

Estos hallazgos nos empujan a cambiar la narrativa dominante y subrayar la necesidad de amplificar la positividad de nuestras creencias sobre la edad y cambiar la percepción negativa sobre el envejecimiento en las personas, las familias, los países y las empresas. Porque, además, los jóvenes de ahora serán los mayores del futuro, así que también les debe de interesar este cambio de enfoque.

Becca Levy concluye su investigación instando a que redefinir lo que significa envejecer de manera urgente. Todos nos beneficiaremos de esto.