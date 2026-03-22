Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida Diésel VigoRenta de los viguesesEmprendedora de éxitoEvitar cárcel GaliciaOia frente al derribo del TalasoHeridos Teatro Principal Pontevedra
instagramlinkedin

Opinión | Que din as rumorosas?

Carmen Villar

A aritmética errada das cores

Unha «Holi Run» en Vigo. / Marta G. Brea

Restar e dividir mandan agora. A humanidade perdeu o sentido do colectivo e deveu un sistema de pezas soltas nas que as máis grandes asoballan as outras, mentres, na conta do que existe, todo sae a deber: vai a menos a biodiversidade e ata a linguaxe sucumbe á simplificación.

Eses procesos prodúcense amodiño, mentres miramos para outro lado, xeralmente a pantalla dun móbil, distraídos polos cantos de serea de influencieiros, youtubeiros, tiktokeiros ou a seguinte corrente que puxe por vivir dos bits. O escenario falso, o do fondo da caverna, vai roubándonos a atención que precisaría o de verdade, aquel no que devagar van esvaecéndose tamén as cores e resucita o branco e negro de «nodos» que criamos extintos. Non desentoa ese revival nun tempo en que os discursos de odio van incubando o ovo do medo e do autoritarismo como acontecía un século atrás.

Ao noso arredor, os novos vehículos, angulosos transformers que parecen profetizar o futuro-máquina que virá, son monocromáticos, o mesmo ca a roupa (felices tempos para os góticos) e ca os adolescentes, amparados polas ansias de difuminarse no grupo e, se cadra, na parede do seu cuarto para que a vida non os atrape.

A cor está a extinguirse, perseguida como anatema polos defensores do bo gusto no interiorismo, e só nos permitimos un toque aquí ou acolá para non sermos chamados radicais. No seu lugar inzan negros e brancos e unha escala de grises infinda disimulada en acabados metálicos que teñen na punta da lingua a cor orixinal, pero que non acaban de evocala. Non é bo sinal que as persoas perdan a cor. Porén, a ninguén parece preocuparlle que a realidade estea a palidecer á mesma velocidade coa que empeza a romper polas costuras que ata ben pouco dabamos por firmes

A resistencia esmorece igual ca as cores expostas á intemperie. Abandéirana os meniños, aos que todo se lles permite, mesmo o pecado venial que xustifica os contos do arco da vella; os semáforos que regulan o noso ritmo circulatorio e os bolígrafos dos docentes, en cuxas mans o vermello aguanta como sinónimo de reprobación.

A cor non é máis ca a roupaxe coa que desfila a luz diante dos nosos ollos para nos marabillar. Deixémola reflectir todos os seus matices dos nosos corpos e almas e sementemos xardíns onde medren a tolerancia e o respecto. Despidamos dunha vez o inverno e deámoslle a benvida á primavera que o mundo tanto precisa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents