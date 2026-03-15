¿Qué diantres pasa en la pública?

Compartí el otro día un café que por la pertenencia de algunos de los que allí estaban acabó en tertulia inesperada sobre la educación actual, en fases anteriores a la universitaria. Me daba la impresión de que a pesar de ocho leyes de educación sucesivas en España no parecía que el alumno de hoy estuviera más despierto, motivado, avisado, educado que el de ayer. Tras lo que oí, ENTIENDO POR QUÉ LOS PROFESORES SALEN A LAS CALLES con su protesta.

Pasamos una larga crisis y UNA EDUCACIÓN PÚBLICA EN DECADENCIA y cada vez más lejos de ser revertida. Las causas son múltiples pero una es indiscutible: en general el sistema educativo es parte de la sociedad, por tanto se trata de un problema social, es decir que viene provocado por la propia sociedad, si bien también inciden en él problemas institucionales y de falta de recursos suficientes, sobre todo humanos.

LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR, un escalofriante 30 por ciento hace una década parece haberse reducido al 12,5, pero claro, la realidad es que los criterios de exigencia académica en la realidad de las aulas han bajado muchísimo. VERDADEROS ANALFABETOS PASAN CURSO, el nivel socioeconómico familiar incide de forma directa en el nivel educativo de los alumnos, sin que la escuela pueda, en muchos casos, servir de forma efectiva para paliar esta situación de escaso nivel sociocultural de este alumnado.

Un AUMENTO DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE entre el alumnado, otro tema actual, en una parte importante debido a TRASTORNOS: TDAH, trastornos del espectro autista, trastornos graves de la conducta, alumnado vulnerable de familias desestrucuturadas, alumnado inmigante… Además, el número de alumnos por aula ya es elevado y los que tienen dificultades cuentan con personal especializado ridículo en número.

Una BUROCRACIA INFINITA, pero sobre todo desde que la institución se encuentra inmersa en este proceso tecnológico, y está gobernada por una administración-inspección de manera tecnocrática, produciendo una cantidad ingente de normas, órdenes, disposiciones etc. que los equipos directivos deben abordar en su día a día, igual que el profesorado. Pero estos equipos directivos están mal remunerados en salario o en liberación de carga horaria para poder realizar todas estas tareas. De ahí la FALTA DE LIDERAZGO en las escuelas. De ahí un PROFESORADO QUEMADO por tener que realizar tantas tareas, no solo académicas, sino todo tipo de cuestiones: tutorías, preparación de excursiones, papeleos, participación en proyectos, cursos de formación...

ALUMNADO Y FAMILIAS que no tienen una actitud constructiva con la labor docente. Alumnado disruptivo, que hay mucho, y que en muchos casos procede de familias que no colaboran o respetan como se debiera esa labor. Conclusión: FALTA DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO, que si actúa con ella no se ve apoyado ni por su Administración, dirigida por políticos que no quieren líos con los padres. No me extraña que salgan a la calle.