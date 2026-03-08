Demos gracias por la Sanidad que tenemos

A través de la historia, o quizás desde el principio de ella, hay verdades que por su evidencia no precisan demostración. A ellas se acaba de añadir Trump, que ha acumulado tantos datos que su maldad es un axioma, no precisa discusión, no es necesario demostrar su torcida naturaleza humana, su iniquidad y otros adjetivos de peor calibre que permiten, de rebote, suponer que sus seguidores o bien están en franco deterioro moral como él, o bien les falta información o si le siguen es por puro interés económico o de lacayos. Yo dudo de muchas cosas pero hay una que me ha dado la certeza de estar en el buen camino, de no haber pervertido mis principios: no coincidir con nada de lo que dice ese farsante, de modo que si alguna vez ocurriera me sobrevendría una crisis de valores en conceptos básicos como la soberanía de los pueblos, los derechos humanos y mil derechos más por él conculcados.

Hay otros temas que permiten más duda porque no puedes abarcarlos por entero y los datos para llegar a una conclusión real son tan diversos que debes recurrir a tu propia experiencia, aunque no coincida con la de otros, para al menos tener tuverdad clara: la Sanidad española por ejemplo. Digo antes de nada que soy un declarado admirador de la misma incluyendo todos sus errores e incompetencias, como también debo decir que hace 2 años que trato y me tratan por un cáncer, que no te lo pueden arreglar como una cadera y muchas veces ni pueden arreglarlo, padeciendo efectos secundarios por ahora no graves, con dos años asistiendo a las citas con el oncólogo, atiborrando mi cuerpo con chutes de cisplatino, y gemcitbina, pasando de oncologia a digestivo, de digestivo a cardio....

Pero sobre todo este tiempo me ha permitido observar a mucha gente, estar desahuciado, ver morir a mi compañero de habitación cuando toca hospital... Por eso, si me preguntan si defiendo a la Sanidad española diré un gran SÍ, sin medias tintas. Esa es mi verdad, que no es la misma de quien vive en un pueblo a decenas de kms. de hospitales centrales, pero eso no es problema de la Sanidad; no es la verdad de los que esperan meses para una operación importante (la Sanidad no lo abarca todo, porque no puede) o la de quienes creen que porque pagan impuestos tienen derecho a la vida eterna. A la Sanidad la salva una política de Estado que no la privatice y unos médicos que trabajan en jornadas maratonianas inaceptables para hacer frente a media España de usuarios.

Debo decir, yo que he cumplido ya 50 años aportando impuestos (pregúntense quienes son los que más se quejan), que para una enfermedad de larga duración no llegan más que a pagar el costo sanitario de un fragmento de ella. Se quedarían maravillados nuestros padres si levantaran la cabeza... Dad gracias por la Sanidad que tenermos aunque falle porque es humana, no esa Sanidad que te deja morir en la calle en otros países como EEUU si no tenéis dinero. ¿Por qué nadie quiere que le den recibo con sus gastos, que echan por tierra muchas quejas? Esa es mi verdad.