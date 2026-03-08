Las mujeres mayores de 50 y la nueva longevidad

Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y es un buen momento para reflexionar sobre los temas que afectan a las mujeres con el aumento de la esperanza de vida.

Por lo general, las mujeres vivimos más que los hombres, un promedio de 6 a 10 años, dependiendo del país, del nivel socioeconómico e ingresos. Los factores biológicos, sociales y hábitos de vida más saludables, así como las redes sociales y familiares, son las razones más evidentes que justifican esta longevidad. Como consecuencia de esa sobrevivencia, las mujeres suelen enfrentarse a una madurez y vejez en soledad, debido a separaciones, divorcios y viudedad, ya que no se suelen volver a acompañar. Este es un dato crudo y real. Al menos, tres cuartos de las mujeres vivirán en soledad la tercera etapa de vida. Esta soledad suele ser una decisión consciente (en la mayoría de los casos) por temor a tener que volver a cuidar a otra persona.

En los países de la OCDE, en promedio, las mujeres de 65 o más años reciben un 26% menos ingresos de pensiones que los hombres. Esto se debe a que, durante su vida laboral, reciben salarios más bajos que los hombres por el mismo trabajo y, si han sido cuidadoras informales y no remuneradas, implica que han cotizado y acumulan menos recursos que los hombres en todo, el arco de la vida.

Estas condiciones desencadenan un fenómeno que se llama las «dos jubilaciones»; es decir, al recibir la pensión aprenden a vivir con menos recursos. Y, si tuvieron pareja, viven una «segunda jubilación», al separarse o enviudar, cuando enfrentan otra disminución de recursos y, además, la soledad, cuando han envejecido más. Lo normal, es que las familias no contabilicen en sus planes de vida esta sobrevivencia ni esa disminución de recursos.

Además, la mayoría de las mujeres están a cargo del trabajo doméstico, del cuidado de los hijos, nietos y adultos mayores. Pero esa contribución a la economía mundial no se contabiliza, pero es la que permite a las familias (y a las empresas) seguir trabajando y ahorrar, por tanto, ayuda a que los países crezcan. Este cuidado no remunerado y el trabajo doméstico, se calcula que es entre el 10 y el 39 % del Producto Interno Bruto global y, no solo no se reconoce, sino que no está monetizado (en Suecia acaban de reconocer el aporte al cuidado de los nietos menores de un año con un sueldo mensual).

Todas estas características generan el concepto de «la feminización de la vejez», que son las desigualdades que se acumulan a lo largo de toda la vida y que, junto con el envejecimiento y la longevidad femenina, dejan a las mujeres en una situación económica y emocional débil y viviendo en soledad más años.

Con la llegada de los Baby Boomers a la etapa de jubilación, en los próximos años, este tema requiere la atención de toda la sociedad, porque esa generación, alcanzará los 14 millones de personas en España y la mayoría serán mujeres. En todas las culturas, países y con independencia del nivel de ingresos que tuvieron, las mujeres llegan a ser el 80 % de los centenarios, que es el segmento de más rápido crecimiento en el mundo.

Para entender el alcance real de la contribución de las mujeres mayores de 50 años a la Economía Mundial de la Longevidad y, a la actividad económica de los países, se debe mejorar cómo se evalúan sus aportes económicos a través del trabajo, los cuidados familiares, el voluntariado y su capacidad compra (el 64% de las compras en el mundo las realizan mujeres).

En el Día Internacional de la Mujer, reflexionemos cómo afectará a nuestras vidas, a nuestras familias, a las ciudades y al país, este fenómeno de la «feminización de la vejez» y sus efectos nocivos (acumulación de desigualdades, soledad, discriminación por edad y por género).