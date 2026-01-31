La nueva longevidad: el gran cambio que vive Galicia

Galicia es uno de los territorios más longevos de Europa. Vivimos más años que nunca y, sin embargo, seguimos organizando nuestra vida como si no hubiera cambiado nada. Ese desfase entre realidad y planificación para una nueva etapa de vida es, probablemente, uno de los grandes retos sociales del siglo XXI.

En los últimos 200 años, la humanidad ha ganado casi 40 años de vida. Pero, no se trata solo de vivir más, sino de vivir más tiempo en buenas condiciones y con bienestar. Este cambio demográfico ha creado una nueva etapa vital, una segunda mitad de la vida mucho más larga, activa y diversa. La cuestión es enfrentarla con suficiente información y modelos y referencias claras para transitarla. En este espacio vamos a enfrentarnos a este reto.

España es uno de los países más envejecidos del mundo y Galicia presenta una de las poblaciones más envejecidas del país (26,77% de mayores de 65 años). En Vigo, la población de 90 años se ha multiplicado por siete, en los últimos 30 años y la mayoría son mujeres. Hasta hace un par de años, Vigo tenía el honor de contar con la persona más longeva del país, cuando el pintor Luis Torras alcanzó los 111 años, llevando una vida autónoma, activa e independiente, junto con su mujer (también supercentenaria, con 109) hasta el final de sus días. Los españoles pertenecientes a la generación más grande de la historia (los baby boomers, 1947 a 1964) estamos casi todos a punto de llegar a la edad de jubilación. Se prevé que en 2050 un tercio de la población mundial superará los 60 años.

Las personas, las familias, las instituciones públicas y privadas, la sociedad en general, debemos aprender a prepararnos para esta megatendencia: baja natalidad, fuga de talento juvenil, familias más pequeñas y una población con una esperanza de vida cada vez más larga. La sociedad, las empresas y los países se limitan a hablar de este fenómeno como un «problema». Pero, el verdadero reto no es la longevidad, sino qué hacer con ella, no saber cómo podemos seguir siendo adultos funcionales y autónomos ni cómo reducir los años de vida con mala salud (morbilidad).

En el ámbito global, Japón ya está inmerso en lo que se conoce como «la bomba gris» (la sociedad que envejece más rápido de lo que puede cuidarse). España e Italia son los siguientes países en alcanzar ese nivel de longevidad, enfrentarse a las pirámides poblacionales invertidas y a la baja de la natalidad.

Seguimos pensando la vida como una línea recta: estudiar, trabajar y jubilarse. Ese modelo ya no encaja con trayectorias profesionales más largas, carreras interrumpidas, reinvenciones tardías y personas que, a los 60 o 70 años, aún tenemos energía, conocimientos, mucha experiencia y ganas de aportar a la sociedad. La jubilación, tal como la conocemos, es una de las grandes transiciones vitales y no siempre estamos preparados para afrontarla.

Además, hablar de «personas mayores» como un grupo homogéneo ya no tiene sentido. No es lo mismo quien se prepara para jubilarse, quien ya está jubilado y activo, que quien afronta esta etapa con fragilidad o dependencia. Cada grupo tenemos necesidades, aspiraciones y realidades distintas.

La nueva longevidad también afecta a las familias: padres que cuidan al mismo tiempo a sus hijos y a sus padres (generación sándwich); redes de apoyo más pequeñas; mujeres que asumen la mayor parte de los cuidados; y la soledad no deseada, que se convierte en uno de los riesgos más grandes de estas vidas largas.

Por todo esto, comenzar esta labor de alfabetizarnos en la nueva longevidad es lo más recomendable. Eso es lo que vamos a hacer juntos en este espacio de reflexión: aprender a entender qué significa vivir más años, a conocer qué significan las vidas de los 100 años, cómo planificar más transiciones vitales, cómo cuidar la salud física, emocional y social y, cómo darle sentido a una vida que ya no se divide solo en tres etapas: juventud, adultez y vejez.

¡Acompáñanos!