Unamuno y su leyenda, entre detectives, magos y fantasmas

No me fío de los vivos. Quienes nos sobreviven son muy poco fiables. Y ante la certeza de que, después de muertos, ya no podemos defendernos ante lo que dicen o hacen de nosotros, cualquier cosa puede ocurrir.

Digo todo esto por lo que hoy ocurre con la muerte de Miguel de Unamuno, acaecida el 31 de diciembre de 1936. Estaba entonces Unamuno, al parecer, a solas con el falangista y amigo personal Bartolomé Aragón. Destituido de todos sus cargos en la Universidad, como consecuencia del enfrentamiento con el bando franquista el 12 de octubre, estaba también bajo arresto domiciliario.

Estos datos que menciono son de dominio público desde hace décadas, pero a mí me los confirmó en su momento Miguel Quiroga de Unamuno, nieto primogénito del escritor. Era médico internista, hijo de Salomé de Unamuno y del poeta, traductor y ensayista José María Quiroga Pla, hoy injustamente olvidado, y fallecido en el exilio republicano en Suiza, el 28 de marzo de 1955. Quiroga Pla fue secretario personal de su suegro hasta los últimos momentos de su vida, cuando la Guerra Civil se interpone geográficamente entre ellos. Unamuno está en Salamanca y su yerno, en Madrid.

Hoy, sin embargo, se dice, sin pruebas, que Unamuno no murió de muerte natural, ictus, sino de envenenamiento. El informe médico dispuso que falleció de una hemorragia bulbar, y a partir de esta nomenclatura comienzan, desde 1963, en Estados Unidos, las leyendas sobre su muerte. Y se engendra una historia, muy anglosajona, ciertamente, de detectives y fantasmas. Esa historia ha ido despertando para dar lugar a más de un guion y una novela, y a disponer un camino estimulante, atractivo y crematístico, en el que hablar de la muerte de Unamuno por envenenamiento puede convertirse en un tema más para el siglo XXI.

Sea como fuere la verdad de la historia, que las versiones legendarias se complacen ya en eclipsar y adulterar con pretensiones sugerentes, hipótesis indefinidas y fábulas literarias de alta resonancia ideológica, diré lo que personalmente me contó su nieto primogénito, en relación con la muerte del escritor, aquella tarde del 31 de diciembre de 1936 en su casa salmantina de la calle Bordadores.

Con motivo del 50 aniversario del fallecimiento, en 1986, cuando yo tenía 19 años, se publicó un 31 de diciembre, en el diario La Nueva España (de Prensa Ibérica), con el que colaboraba habitualmente, una entrevista que le hice a su nieto Miguel Quiroga, nacido en Salamanca el 22 de octubre de 1929. Murió en Gijón en el año 2001. Fue conmigo una excelente persona, que me habló muchísimo de su abuelo, puso a mi disposición su biblioteca y me permitió acceder a documentos de primera mano durante los dos años que dediqué a la elaboración de mi tesis doctoral sobre la poesía de Unamuno.

Su nieto me comentó en diferentes momentos lo ocurrido aquella tarde. Pero nunca me habló de envenenamiento, sino de una muerte natural y repentina causada por un derrame cerebral. La realidad de los hechos no la conozco, y me limito a reproducir lo que me contó personalmente Miguel Quiroga.

También su nuera, Pepita Conde, a la que conocí personalmente, me habló de lo ocurrido aquel 31 de diciembre de 1936 en los mismos términos que su nieto primogénito: la visita del falangista Bartolomé Aragón, el derrame y la muerte instantánea. Según palabras de Miguel Quiroga, Aragón se quedó de piedra, porque no esperaba de ninguna manera que Unamuno muriera precisamente cuando estaban de tertulia en torno a la mesa camilla.

Me dijo también que en Salamanca todo el mundo había dado por supuesto que a su abuelo lo habían matado los franquistas, y que la gente tardó en asumir que su muerte hubiera sido natural. Insisto en que yo no sé lo que ocurrió realmente, sino que me limito a aducir testimonios de su nieto y, puntualmente, de su nuera Pepita Conde.

Sin embargo, lo que sí constato es la tendencia de los vivos a levantar leyendas sobre la vida y muerte de los muertos. Y el hábito de hacerlo siempre con algún sesgo ideológico, que cambia cuando cambian los tiempos y, sobre todo, el poder, las creencias y los intereses políticos.

Unamuno fue un intelectual que estuvo con todos y contra todos. A veces, incluso, simultáneamente. Todos han hecho de él un uso ideológico y partidista, según circunstancias, ocasiones y astucias. Allá cada cual. Pero a quienes nos importa la literatura más que la ideología de sus autores y de sus intérpretes, este tipo de cuestiones nos indican que, de nuevo, «corren malos tiempos para la lírica».

Miguel de Unamuno. / José Suárez

La primera persona que, al parecer, pulsó el botón del envenenamiento como causa de la muerte de Unamuno fue Margaret T. Rudd, autora de una biografía sobre el escritor en la que no revela nada esencialmente desconocido sobre Unamuno. Esa biografía se publica en Texas, en inglés, en 1963, con el título de novela y espectáculo: El hereje solitario. No me consta que, por el momento, se haya traducido al español. Acaso su posible originalidad consista en haber sistematizado, legitimado y difundido, desde fuera de España, aspectos ya conocidos, aunque poco difundidos en Estados Unidos, sobre la imagen personal de Unamuno y, sobre todo, su muerte, abriendo la espita a la leyenda de su envenenamiento.

No es desde luego una autora revolucionaria. Pero tampoco una mistificadora. A mi juicio es una ordenadora tardía de un saber previo, con el valor –y también el límite– que eso implica. La biografía de Emilio Salcedo se publica justo unos meses después, en 1964, en Salamanca. Frente a Salcedo, Margaret Rudd introduce dudas en la muerte de Unamuno, recoge testimonios indirectos y señala inconsistencias, aunque sin formular una acusación ni una hipótesis concluyente. Y no lo hace porque no puede hacerlo. Sin embargo, siembra la semilla de la leyenda.

Este germen lo han recogido ahora otras personas. No prueban nada, porque nada pueden probar, pero entre todos demuestran cómo la realidad y la ficción se combinan para que el resto de espectadores puedan elegir la versión que prefieran, sin importar cuál es la diferencia entre la realidad y el engaño, dado que el mito, una vez más, es más rentable que la verdad de la historia. Y mucho más morboso. Sobre todo, si la ideología sirve de estímulo.

Con el tiempo, muchas personas no sabrán que Cervantes fue escritor (ni mencionemos el Quijote, que se lo acabarán atribuyendo a Shakespeare), pero sí que fue el héroe famoso de una película de no se sabe quién. Y, por el mismo camino, de Unamuno sólo se recordará que murió envenenado, pero que nunca se supo con certeza quién lo hizo, ni dónde ni cómo.

Así muere –también– la literatura, cuando quienes la estudian son, como los protagonistas de las ficciones anglosajonas, detectives, magos y fantasmas.