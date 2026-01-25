Opinión | Haciendo amigos
A rapazada si que conta
Outra cousa é que nós esteamos dispostos a escoitala… Levo xa case dous anos traballando con rapaces adolescentes. Case ninguén sabía disto –máis alá das persoas coas que falo en cada un deses encontros–, porque pola miña parte nunca o publicitei. E se nunca o fixen foi porque teño moi claro que nestes casos en particular os protagonistas teñen que ser sempre eles, nunca nós. Eles son o importante nesta historia. Trátase dunha serie de encontros que estou levando a cabo coa axuda de Afundación, a obra social de Abanca, se ben o importante aquí é outra cousa: primeiro de todo, lograr que a rapazada non fagan demasiado caso dos erros que nós, os adultos, cometemos con eles e, na medida do posible, sexan indulxentes coas nosas torpezas.
Porque, por máis que lles teñamos transmitido desde a nosa auto-arrogada superioridade ou, peor aínda, desde a nosa indiferenza ou ás veces mesmo desprezo á súa voz («Os rapaces agora están todos atontados con tanto móbil e tanto Tiktok, nesas cabezas non hai nada que pague a pena!»), en realidade sei que aí dentro hai moito que compartir. Porque moi ao contrario do que nos murmura ese prexuízo que temos contra eles, a súa voz é interesante, rica, valiosa. Si teñen moito que contar, que compartir e mesmo que ensinarnos. E se algo podo asegurar sen medo a equivocarme é que, se nós lles tendemos unha ponte e lles mostramos que si poden confiar en nós, eles cruzan esa ponte, dispostos a contar. Outra cousa, insisto, é que nós esteamos á altura e, chegado o momento, valoremos, respectemos e non só escoitemos esa voz, senón que mesmo nos prestemos a continuar o diálogo. E, créanme, esta xeración (a dos cero nove, os cero dez, os cero once...) está disposta a falarnos de cousas moi interesantes.
Nestes dous anos atopei rapazas e rapaces coas ideas moi claras sobre diferentes cuestións:
Non imaxinan vostedes cantos casos de bullying seguen a sufrirse en silencio, sen que tan sequera o saiban nin na casa nin tampouco no centro. Como tampouco saberán do moito que ascendeu o nivel de estrés entre a rapazada por cousa de acadar as notas de corte marcadas. Nin do moitísimo que subiu a necesidade dunha boa atención á saúde mental entre a xente nova. Ou, falando de presión académica, existe unha porcentaxe elevadísima de rapaces que senten que o sistema académico é inoperante tal como está agora. Que no instituto non aprende nada que sexa realmente importante, «como pedir un crédito ou negociar unha hipoteca». Miren vostedes agora ao seu fillo, á súa nena e pénseno por un segundo. Xúrolles que isto é o que pode estar pasando polas súas cabezas neste preciso. E ollo, que eu non estou dicindo que teñan razón ou non, senón sinalando un feito tanxible e mesurable: non fan unha idea de cantas veces recollín esta mensaxe, en momentos distintos, en centros moi afastados uns doutros. Non é unha moda entre un grupo de amigos, é un sentir transversal. Queren traballar, non ven futuro a longo prazo, séntense ignorados. E non só iso...
Antonte coñecín unha moza que estaba triste porque a súa familia tivera que abandonar Venezuela apenas un ano atrás. E igual lles parece pouca cousa, pero a aquela nena doíalle ter que marchar do que ata hai nada era o único país que coñecía como seu para, agora, atoparse rodeada de opinións de xente que a xulgaba sen parar sequera a escoitar a voz de alguén coma ela, que coñecía a historia desde dentro. Son conscientes de que entre moitos deles hai un auxe do ideario ultradereitista, como tamén se decatan de que se repiten certos mantras é por pura ignorancia. «Pero é que non nos falan disto, aos meus compañeiros non lles explican por que non é verdade iso de que con Franco se vivía mellor...» Ou –agárrense, que veñen curvas, pero das feas–, unha vez abertos, hai unha nena que incluso che conta que o verán pasado, un día que quedara soa na casa co seu tío, el violouna. Algo que non se atreveu a contar a ninguén... ata agora mesmo.
Se senten que nós imos estar á altura requirida, os rapaces contan, ábrense, confían. Outra cousa é que nós esteamos dispostos a escoitalos. E, créanme, deberiamos facelo. Seguimos tendo moito que aprender os uns dos outros. E si, asegúrolles que pola súa parte eles están dispostos a falar. Agora, esta é a nosa responsabilidade: saber estar á altura do momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- El caso de los asesinatos de cuatro hermanas gallegas
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- Los famosos gallegos de la lucecita
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- «Ramsay llega tarde, la carne gallega lleva tiempo siendo la mejor del mundo»
- De un vestido de lentejuelas de su abuela a millones de reproducciones: así se labra el éxito en redes esta influencer viguesa
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Figueroa, de Redondela a la élite mundial del adiestramiento canino