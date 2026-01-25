¡A desamericanizarse pues!

«Quiero ser un teenager norteamericano/ Conducir un Pontiac de segunda mano/ Ligarme a una rubia pecosa /Con unos jeans color rosa» cantaba Un pingüino en mi ascensor, un grupo de allá por los años 80 y 90. En aquellos tiempos todavía era posible que alguien con cabeza pudiera considerar una suerte ser americano, fuera o no teenager. Cómo han cambiado los tiempos, cómo ha cambiado la imagen de América con Trump que ahora no lo acepta ni un groenlandés por dinero. Toda aquel atractivo sistema de creencias, aquella civilización que admirábamos, era un tejemplo para la España de antaño. Hoy, es una timba de tahúres.

–Oiga, le vamos a dar la ciudadanía de James Dean, ser de nuestro imperio alado.

–¡Gracias, prefiero ser isleño y comer carne de oso de supermercado.

Y es que , como decía el ensayista y novelista indio Pankaj Mishra, hay que decir adiós ya a EEUU como referencia intelectual, espiritual y política. Hay que desamericanizarse, desasnarse, quitarse de encima esos despojos de su cultura, ese ropaje estrafalario de sus ideas que tanto nos ha vestido. ¡Oh Señor, líbranos del espejismo de esos villanos, y hazlo pronto porque ya no es posible la espera! De la Casa Blanca emergen espíritus malignos que buscan engañar y destruir, empotrar, que amenazan, imprecan, mascullan, maldicen en una Lengua Oscura que grita: ¡Voy a subir los aranceles!

Y yo me desasno, borro mi vida infantil, adolescente y juvenil seducida por la reverberación norteamericana. ¡Prefiero ser pastor de focas en Groenlandia!, me digo. ¡Ay aquel cine americano en sus diferentes formatos bélicos, que los convirtió en nuestros ídolos fuera en el Far West o en la II Guerra Mundial! De niño quise ser soldado americano, como John Wayne. O vaquero como Clint Eastwood. Creí que los indios eran los malos. Reí con Bienvenido Mr Marshall de Berlanga, a pesar de que nos jibarizaban a los españoles aquellos yankees buenos de nuestra posguerra de leche en polvo made in USA. ¡Aquellos que mascaban chicle y saltaron el charco para salvar Europa del asesino nazi ahora ponen a la UE en asedio porque no soportan sus reglas, su sistema de valores!

Conseguir una beca Fulbright, aplaudir el New Deal, estudiar en una universidad norteamericana, beber en sus movimientos de derechos civiles, admirar su democracia, su prensa oficial o contracultural...! Ya nada queda de eso. ¿Quién va a seguir a un país que a pesar de su riqueza no garantiza salud, ni vivienda ni trabajo digno a sus propios compatriotas? ¿Quién a una civilización en que la individualización de la sociedad es la base estafadora de su liberalismo radical, que aumenta las masas de pobres y el dinero de los ricos? ¿Quien a uno que busca a los narcos fuera cuando los tiene dentro y que cree en el Más Allá siempre que haya un cajero automático? ¿Quién al que confunde el bien y el mal, la verdad y la falsedad?